Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені [ Редагувати ]
Одна людина загинула та ще дві отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.
Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовуються.
Раніше очільник Дніпропетровщини повідомляв, що пообіді рашисти завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування.
Нагадаємо, що окупанти випустили по Запоріжжю 5 ракет.
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