Справжнє випробування для електромереж: як подбати про тепло в оселі? [ Редагувати ]
Прийдешній опалювальний сезон стане справжнім випробуванням для електромереж: адже через зниження температурної планки у будинках - люди масово почнуть використовувати електрообігрівачі. Це загрожує аварійними ситуаціями - тож експерти радять вже зараз подбати про власні домівки. Як це зробити - дізнавалися наші кореспонденти з Одеси.
Обігрівач у коридорі, в їдальні, у спальні та ще - в іншій кімнаті! Одеситка Ольга Петрівна розповідає: взимку в її квартирі уся надія - лише на ці електроприлади, адже через застарілі труби у будинку - централізоване опалення ледь працює.
Вот дуйка, которая меня спасает, пока я ложусь в кровать согреться немножко Ну, и если сильно холодно, я еще вот подключаю вот такой обогреватель водяной. Короче, я вся в обогревателях!
Втім, цього опалювального сезону, впевнена жінка, потреба в них зросте ще більше - адже, як попереджають посадовці, температура в оселях може бути нижчою, ніж зазвичай. А ось, чи витримають таке навантаження електромережі - питання…
Ольга Павлюк, жителька Одеси:
Честно сказать, электропроводка у нас - представьте, если этому дому больше ста десяти лет! Поэтому мы не знаем, что нас ожидает: будет большая нагрузка - большая вероятность, что может произойти беда в доме.
Тож, як запобігти лиху? Експерти визначають три зони відповідальності. Перша - це, власне, оселя споживача електроенергії. Всередині квартири власник має заздалегідь провести ревізію електромережі.
Юрій Звеліндовський, експерт у сфері житлово-комунального господарства:
Если где-то контакты в тех же розетках плохие и он включает либо обогревательный прибор, либо утюг и чувствует, что розетка греется, значит, пусть приглашает электрика либо сам наводит порядок в своем хозяйстве электрическом. Дальше пусть проверяет всю проводку внутри квартиры, да: она скрыта под стенами, но я думаю, те моменты, которые скрыты - они не критичны. Критичны как раз места, где идет зона подключения: то есть розетки, либо это выключатель, либо светильники.
Друга зона - це внутрішньобудинкові мережі та електрощитові, які часто-густо - особливо у старих будниках - мають вигляд досить небезпечних. За них відповідають вже балансоутримувачі - управляючі компанії, ОСББ та комунальні підприємства.
Даніель Делі, головний інженер комунального підприємства ЖКС "Фонтанський":
Ми робимо планові огляди, виконуємо планові роботи, але якщо мешканці будинку побачили несправність, вони повинні написати нам звернення. Ми виїдемо на місце, зробимо перевірку, якщо є потреба - здійснимо ремонтні роботи.
І третій етап: це вже повітряні лінії, підведені до будинків. За них відповідають спеціальні компанії - оператори розподілу електроенергії. В Одесі на таких підстанціях зараз тривають поточні ремонти для сталого проходження опалювального сезону. Фахівці заспокоюють: усе під контролем та на випадок аварійних ситуацій завжди мають резервне обладнання.
З цієї підстанції струм потрапляє до кабельних мереж. Через кабельні мережі струм надходить до трансформаторних підстанцій, які розташовані біля ваших будинків.
А з приводу можливого перевантаження мереж енергетики дають прості поради населенню.
Дмитро Григор'єв, представник енергетичної компанії:
Слідкуємо за тим, щоби енергоємні пристрої вмикалися до мережі по черзі. Коли купуємо техніку, слідкуємо за тим, щоб вона була енергоефективна. По-третє, пропоную переходити до споживання електроенергії вночі й зовсім виключити навантаження на мережу у пікові години - це ранок та вечір.
При цьому експерти зазначають: можливо, перевантаження мереж взагалі не станеться, а оселі обігріватимуться в нормальному режимі. Втім, провести профілактичну перевірку обладнання все ж не буде зайвим.
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