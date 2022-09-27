Прийдешній опалювальний сезон стане справжнім випробуванням для електромереж: адже через зниження температурної планки у будинках - люди масово почнуть використовувати електрообігрівачі. Це загрожує аварійними ситуаціями - тож експерти радять вже зараз подбати про власні домівки. Як це зробити - дізнавалися наші кореспонденти з Одеси.

Обігрівач у коридорі, в їдальні, у спальні та ще - в іншій кімнаті! Одеситка Ольга Петрівна розповідає: взимку в її квартирі уся надія - лише на ці електроприлади, адже через застарілі труби у будинку - централізоване опалення ледь працює.

Вот дуйка, которая меня спасает, пока я ложусь в кровать согреться немножко Ну, и если сильно холодно, я еще вот подключаю вот такой обогреватель водяной. Короче, я вся в обогревателях!

Втім, цього опалювального сезону, впевнена жінка, потреба в них зросте ще більше - адже, як попереджають посадовці, температура в оселях може бути нижчою, ніж зазвичай. А ось, чи витримають таке навантаження електромережі - питання…

Ольга Павлюк, жителька Одеси:

Честно сказать, электропроводка у нас - представьте, если этому дому больше ста десяти лет! Поэтому мы не знаем, что нас ожидает: будет большая нагрузка - большая вероятность, что может произойти беда в доме.

Тож, як запобігти лиху? Експерти визначають три зони відповідальності. Перша - це, власне, оселя споживача електроенергії. Всередині квартири власник має заздалегідь провести ревізію електромережі.

Юрій Звеліндовський, експерт у сфері житлово-комунального господарства:

Если где-то контакты в тех же розетках плохие и он включает либо обогревательный прибор, либо утюг и чувствует, что розетка греется, значит, пусть приглашает электрика либо сам наводит порядок в своем хозяйстве электрическом. Дальше пусть проверяет всю проводку внутри квартиры, да: она скрыта под стенами, но я думаю, те моменты, которые скрыты - они не критичны. Критичны как раз места, где идет зона подключения: то есть розетки, либо это выключатель, либо светильники.

Друга зона - це внутрішньобудинкові мережі та електрощитові, які часто-густо - особливо у старих будниках - мають вигляд досить небезпечних. За них відповідають вже балансоутримувачі - управляючі компанії, ОСББ та комунальні підприємства.

Даніель Делі, головний інженер комунального підприємства ЖКС "Фонтанський":

Ми робимо планові огляди, виконуємо планові роботи, але якщо мешканці будинку побачили несправність, вони повинні написати нам звернення. Ми виїдемо на місце, зробимо перевірку, якщо є потреба - здійснимо ремонтні роботи.

І третій етап: це вже повітряні лінії, підведені до будинків. За них відповідають спеціальні компанії - оператори розподілу електроенергії. В Одесі на таких підстанціях зараз тривають поточні ремонти для сталого проходження опалювального сезону. Фахівці заспокоюють: усе під контролем та на випадок аварійних ситуацій завжди мають резервне обладнання.

З цієї підстанції струм потрапляє до кабельних мереж. Через кабельні мережі струм надходить до трансформаторних підстанцій, які розташовані біля ваших будинків.

А з приводу можливого перевантаження мереж енергетики дають прості поради населенню.

Дмитро Григор'єв, представник енергетичної компанії:

Слідкуємо за тим, щоби енергоємні пристрої вмикалися до мережі по черзі. Коли купуємо техніку, слідкуємо за тим, щоб вона була енергоефективна. По-третє, пропоную переходити до споживання електроенергії вночі й зовсім виключити навантаження на мережу у пікові години - це ранок та вечір.

При цьому експерти зазначають: можливо, перевантаження мереж взагалі не станеться, а оселі обігріватимуться в нормальному режимі. Втім, провести профілактичну перевірку обладнання все ж не буде зайвим.