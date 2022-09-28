Процедура анексії окупованих росією територій України може тривати 12 днів. Це вдвічі довше, ніж анексія Криму. Про це повідомляє "Коммерсант".

Згідно з російським сценарієм, після проведення так званих "референдумів про приєднання до рф" глава кремля володимир путін має визнати "незалежність" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Варто зазначити, що росія визнала "незалежність" псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" ще 21 лютого 2022 року.

Потім рф має укласти договори з регіонами, які путін передасть на ратифікацію до російського парламенту разом із законопроектами про ухвалення нових суб'єктів. Раніше речниця верхньої палати Валентина Матвієнко заявила, що рада федерації розгляне питання "приєднання" 4 жовтня.

Тобто вся процедура анексії, включаючи проведення "референдумів" з 23 вересня, може тривати 12 днів.