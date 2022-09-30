Франція засуджує анексію Росією окупованих територій України - Макрон [ Редагувати ]
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Франція рішуче засуджує анексію російською федерацією тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.
"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України", - написав він.
Макрон додав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та відновленні повного суверенітету над усією територією.
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