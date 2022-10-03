Кінець газу. У Балтійському морі завершився витік блакитного палива із системи газогонів "Північний Потік". Екологи вже говорять про загрозу кліматичної катастрофи, а політики організовують спецгрупу для розслідування імовірної диверсії. Хто до неї увійде? Що робитимуть із пошкодженими газогонами? І чому ЄС ніяк не може домовитися про граничні ціни на імпортований газ? Тетяна Логунова дослідила тему.

Брюссельське дежавю. У політичній столиці об'єднаної Європи днями знову збиралися міністри енергетики країн ЄС. І знову обговорювали революційну пропозицію - запровадити граничну ціну на імпорт газу. Насамперед - російського. Результат незмінний. Тобто, нульовий.

Кадрі Сімсон, єврокомісар з питань енергетики:

Особисто я вважаю, що ми могли би запровадити "цінову стелю" для усього імпортованого з росії газу, включно зі скрапленим. Але деякі країни ЄС проти. У нас немає консенсусу щодо цього кроку, який би допоміг обмежити можливості росії фінансувати війну в Україні.

Розстановка сил така: "за" обмеження вартості усього імпортованого газу 15 країн. Зокрема - Франція, Італія, Бельгія, Польща, Греція, Латвія, Литва та Португалія. Проти - решта 12, з-поміж яких і найбільший покупець газу в Європі - Німеччина. Німці бояться, що "гранична ціна" відлякає експортерів палива. Вони продаватимуть газ на інші ринки, а Європа залишиться ні з чим.

Роберт Габек, міністр економіки та енергетики Німеччини:

Цей механізм спрацює лише, якщо ми відповімо на питання: що станеться, коли в Європі буде дефіцит газу. Це ключове питання. Єдина відповідь, яку я чую, така: тоді поділимо паливо між країнами ЄС. Я не думаю, що це політично можливо. Це може спровокувати в Європі серйозну кризу, а то і призвести до її кінця.

Компромісу не знайшли, утім, ідею поки не поховали. Тепер обмеженням ціни на імпортований газ займатимуться фахівці Єврокомісії. Вони вивчать позиції обох таборів і спробують розробити варіант, який влаштує усіх.

Тим часом, стало відомо, скільки російського газу потрапило у Балтійське море з пошкоджених газогонів системи "Північний Потік". Цифру назвали представники компанії-оператора - 800 мільйонів кубометрів блакитного палива. Для розуміння: стільки газу такій країні, як Данія, вистачить на три місяці.

Тиск у пошкоджених вибухами трубопроводах уже стабілізувався. Це означає, що витік газу з усіх чотирьох пробоїн припинився. І тепер європейці шукатимуть, хто влаштував диверсію. Розслідуватиме підозрілу аварію спеціальна міжнародна група - до неї увійдуть представники Данії, Швеції та Німеччини. Поки що, німці знайшли в усій цій історії позитив.

Клаус Мюллер, керівник німецької мережевої агенції:

Є один хороший момент - останнім часом ані Німеччина, ані Європа не отримували паливо цими газогонами. Тому ця подія ніяк не вплинула на ринок поставок.

Цілком імовірно, що "Північні потоки" більше ніколи не запрацюють. І не тільки тому, що ЄС планує відмовитися від російського газу. Внаслідок диверсії трубопроводи можуть вкритися корозією і стати повністю непридатними для прокачки блакитного палива.

А поки "Північні потоки" вкриваються іржею, в ЄС запускають альтернативні газогони. За останні дні запрацювали аж дві нові труби.

На вихідних енергетичну незалежність від росії святкували у Софії. Там почали комерційну експлуатацію газопроводу, який постачатиме азербайджанське паливо з Греції до Болгарії. На урочисту церемонію запуску приїхала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Починається нова ера для Болгарії та Південно-Східної Європи. Раніше Болгарія отримувала 80 відсотків газу з росії. Це було до того, як росія вирішила розпочати жорстоку війну проти України та енергетичну війну проти Європи. Цей газопровод змінює правила гри. Правила гри для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. І це означає свободу. Звільнення від залежності від російського газу.

А за кілька днів до цього святкували у Польщі. Там відкрили Балтійський газогін - трубу, якою поляки тепер отримують газ із Норвегії.