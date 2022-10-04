В Україні обмежили ціни на низку ліків [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні гроші.
Про це повідомляє представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук в Telegram.
За його словами, ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.
При цьому Мельничук зазначив, що також Кабмін передбачив затвердження Міністерством охорони здоров'я відповідного реєстру граничних цін на ліки, які відповідають перерахованим вище вимогам.
по темі
У вівторок, 4 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні
У понеділок, 3 жовтня, ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
Сьогодні, 3 жовтня, у Києві та завтра, 4 жовтня, у західних областях очікуватиметься сильний вітер
Його діаметр становить близько 30 метрів
Станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, загалом було здійснено 24 обміни полоненими