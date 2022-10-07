Спеціалізувалися злочинці на роботі з соц-мережами та поштовими сервісами.

Ворог не втрачає можливості бити по Україні не лише снарядами, а й недостовірними коментарями. Інформацію про загарбницьку війну рашисти намагаються викривити в соц-мережах. Для цього створюють цілі бото-ферми. Одну з таких викрили українські поліцейські.

50 тисяч ботів. Саме така масштабна інформаційна армія з підставних аккаунтів - поки не потрапила в поле зору фахівців Нацполіції - була залучена до дискредитації України.

Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:

Четверо організаторів ботоферм залучали громадян росії та жителів тимчасово окупованих територій України до реєстрації ботів в мережі Інтернет.

Спеціалізувалися злочинці на роботі з соц-мережами та поштовими сервісами.

Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:

Зокрема, для поширення неправдивої інформації щодо збройної агресії рф та виправдання окупації українських територій. Крім цього, фігуранти здійснювали рекламування фішінгових шахрайських сторінок. Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових аккаунтів на тиждень.

Для цього використовувалися десятки тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав.

Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:

Оплата виконавцям за створення аккаунтів здійснювалася у російських рублях. Через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Тепер організаторам ботоферми загрожує кримінальна відповідальність - до восьми років позбавлення волі.