Поліцейські викрили ворожу бото-ферму [ Редагувати ]
Ворог не втрачає можливості бити по Україні не лише снарядами, а й недостовірними коментарями. Інформацію про загарбницьку війну рашисти намагаються викривити в соц-мережах. Для цього створюють цілі бото-ферми. Одну з таких викрили українські поліцейські.
50 тисяч ботів. Саме така масштабна інформаційна армія з підставних аккаунтів - поки не потрапила в поле зору фахівців Нацполіції - була залучена до дискредитації України.
Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:
Четверо організаторів ботоферм залучали громадян росії та жителів тимчасово окупованих територій України до реєстрації ботів в мережі Інтернет.
Спеціалізувалися злочинці на роботі з соц-мережами та поштовими сервісами.
Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:
Зокрема, для поширення неправдивої інформації щодо збройної агресії рф та виправдання окупації українських територій. Крім цього, фігуранти здійснювали рекламування фішінгових шахрайських сторінок. Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових аккаунтів на тиждень.
Для цього використовувалися десятки тисяч SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав.
Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:
Оплата виконавцям за створення аккаунтів здійснювалася у російських рублях. Через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Тепер організаторам ботоферми загрожує кримінальна відповідальність - до восьми років позбавлення волі.
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