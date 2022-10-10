У понеділок, 10 жовтня, Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком відкрили збір коштів "на помсту" росіянам за масований обстріл українських міст 10 жовтня. Про відкриття збору коштів Притула повідомив у Telegram.

На посилання на збори коштів фіксують потужні DDoS-атаки.

Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче.

Всі посилання для донатів можна знайти за посиланням.

Сергій Стерненко у Twitter написав, що менше ніж за годину вдалося зібрати 10 млн грн.

Співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський пише про великі DDoS атаки на посилання на наші збори для ЗСУ. Нічого їм не вдасться. А ви донатьте ще.

Згодом Притула написав про оновлення посилання на збори коштів на "Приватбанк" у зв'язку з DDoS-атаками.

Про DDoS-атаки на посилання для збору коштів написав також співзасновник monobank Олег Гороховський.

Потужний DDoS на посилання Лачена, Притули, Стерненко. Хрін вам, а не покласти моно!

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