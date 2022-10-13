Лише за цей тиждень росія використала вже більше сотні ракет.

Ракетна загроза зберігається. У росії в арсеналі ще достатньо крилатих та балістичних ракет, кажуть експерти. І тактика залякування українців з неба для кремля залишається найоптимальнішою, бо показати свої переваги у боях вони не можуть. А росіян треба годувати псевдоперемогами, щоб знизити градус напруги у суспільстві.

Та на скільки вистачить у москви ресурсу? Коли в них закінчаться ракети? І чим саме вони зараз обстрілюють нашу країну? Даніїл Снісар проаналізував.

Масовані ракетні обстріли по всій Україні. Ракети - сучасні і застарілі. Високоточні і не дуже. росія - у відчаї. Бо путінські війська розуміють - битву на суходолі вони програють.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ:

В такому конвеційному, звичайному бою - у них не дуже виходить і втрати набагато більші, ніж у будь якої армії були за останні десятиліття.

Тож і дістають із загашників ракети. В арсеналі рф їх кілька тисяч.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ:

Вони наносять, або оперативно-тактичними ракетами, типу "Бісновіси", "Іскандер", або "Калібр", який морського базування. Також зі своїх стратегічних бомбардувальників ракети, типу Х-22, Х-59.

Проте, значна частина арсеналу - ще радянські розробки. На це вказують уламки з місць прильотів.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ:

Є чіпи, які ще радянських часів. Хоча, у себе вони там розказують, що це вискоточна зброя, але ми бачимо, як їхня високоточна зброя долітає в дитячі садочки, дитячі майданчики і багато іншого.

Лише за цей тиждень росія використала вже більше сотні ракет. Це і балістичні, і крилаті, і ракети малої дальності. Серед таких - ракетний комплекс "Іскандер". Його основне призначення - знищення систем ППО і ПРО, а також об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ:

Найбільш небезпечними вважаються балістичні ракети. Тому що вони летять по траєкторії, піднімаються на достатню висоту, а потім з великою швидкістю, під кутом 80-90 градусів падають вниз. І такі ракети надзвичайно важко збивати. Навіть якщо вони пошкоджуються, то по великому рахунку, все одно падають.

"Іскандери" вважаються більш потужним озброєнням, ніж, наприклад, "Калібр", й потенційно можуть нести ядерні боєголовки. "Калібр" - це найсучасніша ракета, яка є в росії. Працює за принципом літака, огинаючи рельєф місцевості. Може маневрувати - летить низько, що дозволяє підлітати майже непоміченою. Бʼє точково і детонує за долі секунди. Такою, зокрема росіяни завдали удару по Києву та Львову у понеділок.

Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня:

Така загроза ще залишається, зокрема і з напрямку Чорного моря. Ракети морського базування - це ракети типу "Калібр". Це високоточна зброя, з великою дальністю ураження, яка може бути застосована по всій території України. І саме те, що вона високоточна, як раз характеризує їх, адже намагаються використати по обʼєктах критичної інфраструктури, щоб було максимальне ураження.

Окрім "Калібрів" окупанти застосовують й снаряд Х-101. Це стратегічна крилата ракета повітряного базування. Дальність запуску - до 5 тисяч кілометрів. І може змінювати ціль навіть під час польоту. Точність влучання - до 10 метрів. Її важко перехопити та збити ППО. Стріляє ворог і з зенітно-ракетного комплексу С-300. Такими снарядами, сьогодні рашисти атакували Миколаїв.

Та запаси росії - обмежені. А для виготовлення ракет, через санкції, бракує комплектуючих. Задля економії кремль тепер робить ставку на іранські дрони-камікадзе.

Наталя Гуменюк, начальник обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня:

Які влучанням, з ефектом сірника - запалюють обʼєкт, як правило, вони поцілюють в критичну інфраструктуру, або адмінбудівлі, для того, щоб спричинити максимальний візуальний і психологічний ефект.

Хоча, наша ППО успішно збиває і шахидів, і ракети. 10 жовтня - нашій обороні вдалося збити 43 ракети з 84. І 13 дронів.

Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ:

Саме тому, основна із задач на міжнародному рівні - перемовини з нашими партнерами для того, щоб вони передавали більше систем протиповітряної оборони, протизенітних комплексів і так далі, які будуть допомагати нам створювати безпечний простір над нашими містами.

Тож, наразі, найдієвіший спосіб вижити - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Щойно його почувши - іти до найближчого укриття. Це дасть шанс на порятунок під час ракетного обстрілу

Олександр Хоружний, пресофіцер ДСНС:

Наприклад, такий випадок був у Запоріжжі, коли в одному з селищ в наслідок влучання ракетою в приватний будинок, відбулося часткове руйнування будинку і господарчих споруд. І люди перебували якраз у погребі. І завдяки тому, що вони були у погребі, їм вдалося врятуватися.

А ще тепер кожний власник смартфона може допомогти нашій ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі - ракет та дронів. Достатньо відкрити застосунок "єППО", вибрати тип цілі, направити смартфон у напрямку її руху й натиснути велику червону кнопку. Фахівці побачать позначку на мапі, отримавши тим самим доповнену радіолокаційну інформацію.