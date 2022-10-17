Окупанти розпочали евакуацію своїх так званих "держустанов" у Херсонській області [ Редагувати ]
Окупанти розпочали евакуацію своїх так званих "держустанов" у Херсонській області. Про це повідомили у Генштабі. Співробітників та майно, за інформацією військових, рашисти вивозять до анексованого Криму.
І не дивно. ЗСУ напередодні знову поцілили у склади з боєприпасами. Сезонне вирощування "бавовни", як жартують наші бійці, продовжується у кількох районах. Що нового на Херсонщині, дивіться далі.
Це ще один успішний штурм підрозділу розвідки Terra. Українські воїни показали, як знищують російську військову техніку та визволяють окуповані населені пункти на Херсонщині.
Рашисти розвідують позиції українських захисників за допомоги безпілотників, перегруповуються, намагаються налагодити логістику. Плани окупантів коригують українські артилеристи. Напередодні вони відпрацювали 160 вогневих завдань.
Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":
Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському - продовжується сезонне вирощування "бавовни".
Щойно стає гаряче, рашисти "шукають пʼятого кутка в хаті". Після чергової "бавовни" багато окупантів утекли з Берислава. Та дехто здається в полон.
Російська армія знову обстрілює села та містечка вздовж лінії зіткнення. На Херсонщині, зокрема, під вогонь потрапили Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.
Виїхати з Херсона на підконтрольну Україну нині непросто - рашисти не відпускають. Натомість охоче вивозять до росії херсонських дітей. Мовляв, на оздоровлення. У цей же час депортованим юним українцям розповідають про "руський мір". Евакуацію в росію пропагують і серед дорослих.
Обстановка несколько тревожная. Многие люди опасаются, что фронт приблизится к городу, будут там гордские бои. Но вместе с тем, несмотря на то, что есть призывы покидать город, никто из моих знакомых пока еще не покинул. Но говорят люди, которые часто ездят по ту сторону Днепра, что поток людей увеличился.
А це колаборант Олег Орусь. І він - яскравий приклад, як можна зрадити і рідну країну, і дурити поплічників - окупантів. Чоловік вирішив ремонтувати дороги у Чорнобаївці завдяки краденому українському асфальту, який вже відслужив своє на Миколаївському шосе. Натомість, виділені на це російські гроші, за повідомленнями місцевих пабліків, колаборант просто поклав собі у кишеню.
А ось місцевим фермерам, яким окупанти зіпсували не лише життя, а й бізнес, нині непросто. Милуючись своїм врожаєм, вони дозбирують овочі, шукають ринки збуту і не втрачають віри у перемогу.
До підтвердження Генштабу ЗСУ, про евакуацію так званих держустанов окупантів вже кілька днів повідомляли різні громадські діячі, політики та телеграм-канали. Готуватися до виїзду радив колаборантам і мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. ЗСУ працюють!
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