Британія ввела санкції проти Ірану за постачання дронів для рф [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання до росії дронів-камікадзе, які використовуються для атак на Україну.
Про це повідомляє британський уряд.
У заяві йдеться про те, що росія використовує дрони для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води. А Іран у свою чергу наживається на розпалюванні війни та порушує резолюцію Радбезу ООН, яка контролює передачу цієї зброї.
"Ці боягузливі удари безпілотників - акт розпачу. Дозволяючи такі удари, ці люди та компанія-виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", - заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
У списку британських санкцій є:
- генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе росії;
- бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші - ключовий переговорник в угоді про поставки БПЛА;
- бригадний генерал Саїд Агаджані - голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;
- Shahed Aviation Industries - виробник безпілотників Shahed, які застосовуються росією.
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Лише за останній тиждень рф завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти