Віддав життя за батьківщину: історія легіонера з Буковини [ Редагувати ]
Він повернувся з Іспанії та став на захист Батьківщини. Буковинець Роман Орлецький, коли почалася повномасштабна війна в Україні - не зміг стояти осторонь і поглядати з-за кордону, як окупант нищить наші землі. Тож, чоловік залишив свою сім'ю, кар'єру і вступив до лав ЗСУ.
У серпні Роман Орлецький загинув на полі бою. Яким його згадують у рідному селі? Дивіться далі.
Роман у дитинстві так само безтурботно бігав із м'ячем, гасав рідним селом Мамаївці - пригадує його колишня однокласниця і сусідка Ольга.
Ольга Антоняк, однокласниця Романа:
Навіть не можу сказати "Роман". Для мене це Ромчик. Ромчик тому, що ми виросли, ми програлися все дитинство. І тому мені Ромчик запам'ятався життєрадісним, шустрим, жвавим хлопчиком.
Невеликого зросту, активний правдолюб. Таким Романа Орлецького і запам'ятала жінка.
Це ми з однокласниками.
А це про колишнього учня згадує вже вчителька.
...тут сидів наш Ромчик, будучи учнем.
Тодішня вчителька добре пам'ятає курйозний випадок на відкритому уроці з історії козацтва.
Наталія Катрюк, директор Мамаївського НВК:
Тримає руку - я ігнорую. Ну ззаду сидять гості сорок людей. Він тримає руку. Показує один з директорів: зверніть увагу - я продовжую, показує вже три директори - зверніть увагу. І тут я вже кажу: Ромчику, слухаю тебе. А він каже: а дайте фотографію на козаків подивитись особисто. І всі присутні розсміялись. Це був ніби казус такий на уроці.
У 10 класі Роман із родиною виїхав до Іспанії. Й відтоді ні друзі дитинства, ні педагоги не знали про його долю. Доки не прийшла страшна звістка про загибель 37-річного чоловіка на війні із рашистами. Виявилося Роман два роки був воїном Легіону, але залишив кар'єру і рідних в Іспанії, а сам поїхав захищати від окупантів Україну.
Ольга Антоняк, однокласниця Романа:
Я два тижні не могла прийти до себе, чесно кажучи. Два тижні. Тому що я ставила собі запитання: кого він пішов захищати? Він нас пішов захищати. Я навіть не могла подумати, що йому таке спаде на думку залишити спокійну країну, спокійне, злагоджене життя, залишити сім'ю. Напевно, це суть Романа була. Тому що з дитинства я кажу, він був за правду. І, дякуючи таким, як Роман ми перемагаємо.
Роман загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання. У нього залишилась мати, дружина, син, сестри, брати, бабуся. А односельчанам про відважного Героя щодня нагадуватиме меморіальна дошка, яку встановили на фасаді школи.
Наталія Катрюк, голова Мамаївської громади:
Треба аби дитина бачила щодня. Бачила очі, бачила людину, бачила портрет. Тут фотографія хлопця, який загинув за вас з нами. Бо ви в тепленькому ліжечку, ви в чистенькій хаті. Тут, Богу дякувати, не бомблять. А він там загинув.
Лише з цієї школи Україну від російських окупантів нині боронять із десяток педагогів та батьків учнів.
по темі
Військова наука майже безглузда без комунікації. Тим паче зараз, коли складні схеми взаємодії підрозділів та вишукані плани стратегів потребують постійного і надійного зв'язку.
Українців вкотре закликають не нехтувати повітряними тривогами. Вони останніми днями лунають дуже часто і тривають по кілька годин.
Багато хто з наших захисників не мав можливості, та й навіть не збирався навчатися військових спеціальностей. Втім доля змусила їх зробити це.
У цьому столичному ательє від ранку гудуть машинки. Уже восьмий місяць тут відшивають амуніцію для українських вояків.
Чергові президентські вибори в росії мають відбутися у березні 2024 року. Зміни в конституції та обнулення термінів дали путіну змогу залишатися в головному кріслі ще 12 років.