Чому сповільнився наступ на Херсон: Рєзніков назвав причину [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що погодні умови трохи сповільнили наступ Збройних сил на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Він зазначив, що ЗСУ використовують "таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком".
"Прямо зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити.
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