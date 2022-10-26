Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що погодні умови трохи сповільнили наступ Збройних сил на Херсонщині. Нині на півдні йдуть дощі. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що ЗСУ використовують "таку тактику, щоб деокупувати наші території кілометр за кілометром, крок за кроком".