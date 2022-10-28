Чоловіче здоров'я, сила та можливості – це питання, якими починають задаватися не в молодому віці, а ближче до 40 років. Дослідження показують, що саме до цього віку (а в когось і раніше) статева дисфункція спостерігається у 7-8% чоловіків. І що більше вік, то вище цей показник.

Варіанти вирішення проблеми

Є безліч методик, БАДів, рослинних препаратів для боротьби зі статевою дисфункцією у чоловіків. Не будемо сперечатися про їхню ефективність та безпеку, тим більше, що багато з них не проходили клінічних випробувань. Поговоримо про медикаменти, які набули широкого поширення у світі та сертифіковані в багатьох країнах.

Це не лише легендарна "Віагра", а й ліки схожої дії. Наприклад, препарати, основу яких лежить тадалафіл 5 мг або в іншому дозуванні.

Механізм дії та переваги

У препаратів на основі тадалафілу є зрозумілий механізм дії. Якщо не вдаватися в наукові подробиці і не розумітися на хімічних формулах, то результатом прийому препарату буде поліпшення кровотоку в ділянці малого тазу та приплив крові до чоловічих геніталій, що забезпечує тривалу ерекцію.

Чоловік, який приймає препарати для боротьби зі статевою дисфункцією, зазвичай хоче отримати наступний ефект – щоб після прийому таблетки у нього були всі сили, без довгого очікування ефекту, і бажано на тривалий термін.

Тадалафіл має ці переваги - він починає діяти вже через 15-20 хвилин, а тривалість ефекту досягає 24-36 годин.

Плюс у тому, що тадалафіл "працює" локально і не зачіпає ті органи та системи організму, які не беруть участь у "процесі". Причому спонтанно діяти препарат не буде, а лише у випадках, коли це потрібно.

На статеву систему препарат при непостійному використанні не погано впливає. Звикання він також не викликає.

Як і в будь-яких інших препаратів, тадалафіл і медикаменти на його основі, мають список абсолютних протипоказань, але цей список не дуже великий. Є й побічні ефекти – зі списком протипоказань та побічних ефектів слід ознайомитись до прийому.

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Стаття має ознайомлювальний характер. Про показання, дозування, протипоказання препаратів дізнайтеся у лікаря. Не займайтеся самолікуванням та обов'язково проконсультуйтеся у лікаря перед прийомом будь-яких медикаментозних засобів.