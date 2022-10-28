Україна розірвала ще один договір з росією [ Редагувати ]
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Кабінет міністрів України припинив дію договору з російською федерацією про співпрацю в галузі економіки.
Про це повідомляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, припинено дію договору з урядом росії щодо співробітництва у сфері розвитку конкуренції. Документ було підписано ще 2000 року.
Цей договір передбачав забезпечення умов ефективного функціонування товарних ринків України та рф, а також створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення негативного впливу.
Крім того, документ регулював гармонізацію законодавства обох країн у галузі конкуренції.
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