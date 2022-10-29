Ця машина витримає, навіть якщо наїде на протитанкову міну

Щотижня на Харківщині на залишених рашистами вибухонебезпечних предметах підриваються і гинуть люди. Два дні тому на протитанкову міну наїхав автомобіль із піротехніками. Один сапер загинув. Ще п'ятеро - тяжко поранені. Основні дороги в області майже розміновані, але залишаються узбіччя, лісосмуги, ліси й поля. Щодня рятувальники знешкоджують до тисячі вибухонебезпечних предметів.

Щоб робити це швидше й безпечніше для саперів, благодійники привезли на Харківщину машину для розмінування. Як вона працює і що може - про це в сюжеті Світлани Шекери.

Сапери повільно, метр за метром, із металошукачем і щупом перевіряють ґрунтову дорогу. Шукають міни, якими так рясно ворог засипав Харківщину. За навчальною легендою, ось тут сапери виявляють вибухонебезпечний предмет. Після огляду стає зрозумілим - транспортувати його не можна. Треба знищувати на місці. Тож на завдання виходить вибухотехнік у спеціальному костюмі-скафандрі - із вудкою в руках.

Доставляє до вибухонебезпечного предмета заряд для контрольованого підриву.

Сапери відходять і дистанційно підривають.

Щоб зробити процес розмінування більш швидким та передусім безпечним для рятувальників, в Україну привезли спеціальну машину. Називається - Армтрак. Родом з Великої Британії. Його запускають на ті ділянки, де вже точно є міни.

Арсеній Дядченко провідний фахівець Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС України:

Головна мета цієї машини - не просто наїхати й щоб міна підірвалась, коли йде робочий орган, ви можете бачить, він заглиблюється в землю на глибину до 50 см. І поступово починає працювати, він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна у нас уже буде, так би мовити, в безпечному стані. Міна не повинна підриватися, вона повинна просто знешкоджуватися шляхом механічного тралення.

Броньований корпус і товсте полікарбонатне скло. Ця машина витримає, навіть якщо наїде на протитанкову міну. Та все ж таки, якщо сапер бачить, що мін на шляху надто багато, ухвалює рішення працювати дистанційно.

Зараз ми будем працювати Армтраком дистанційно, на пульту.

Ми можемо знаходитися на відстані від машини до одного км. Устанавлюється дисплей, по якому я буду дивитися і буду управляти на дистанції цією машиною.

Така машина може за годину зачистити майже дві з половиною тисячі квадратних метрів. Армтрак спеціально пофарбований в білий колір, оскільки його робота гуманітарного напрямку, для цивільних. Саме цей - не новий, йому 18 років, витримав уже шість тисяч вибухів.

Арсеній Дядченко провідний фахівець Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування ДСНС України:

Ця машина пройшла дуже великий шлях. Працювала у більш ніж шести країнах світу. Це Афганістан, Лівія, Ірак і країни, де були глобальні конфлікти.

Цей Армтрак працюватиме на Харківщині, область найбільше закидана снарядами, мінами та іншими вибуховими подарунками від росіян. Така техніка в Україні поки що єдина. Та іноземні партнери обіцяють передати ще п'ять нових машин для механізованого розмінування, щоб швидше зробити українські землі безпечними.