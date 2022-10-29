Лінія від Кремінної до Сватового - під постійними обстрілами

Українські розвідники показали, як звільняли на Луганщині селище Невське від російських загарбників. У підсумку в українському полоні опинилося три окупанти, ще 34 вороги було знищено. Інші рашисти втекли, покинувши техніку. Розвідники захопили й трофеї: військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

На окупованій Донеччині - бавовна. Уся лінія фронту під щільним вогнем московитів. Щодня руйнувань зазнає Бахмут. Як минула доба на Донбасі, розкажуть мої колеги.

Луганщина. Ворог намагається утримати оборону. Проте марно. Щодня до списку полонених наші військові додають чергових російських мобіків.

Лінія від Кремінної до Сватового - під постійними обстрілами. Оборонці тиснуть на окупантів, поступово просуваючись уперед.

Сергій Гайдай, начальник луганської обласної військової адміністрації:

Просування не відбувається швидкими темпами, бо: вже немає ефекту несподіванки; росіяни мали час на підготовку; погода. Через безпекову ситуацію досі не можемо зайти в деокуповані населені пункти.

Так виглядає звільнена Білогорівка. Зруйноване до цеглини селище і досі потерпає під рашистських обстрілів.

Втримати населений пункт Білогорівка для нас було дуже важливо. Адже це - перший населений пункт, який звільнили на Луганщині сили оборони України. Для нацгвардійців останні 10 днів були дуже важкими. Адже тривали запеклі бої із регулярними російськими військами та вагнерівцями.

У населеному пункті лишається близько десяти жителів. Тим часом із Попасної окупанти вивезли усіх людей. Місто готують до оборони. Аналогічно, за даними Луганської військової адміністрації, діятимуть і в Сєвєродонецьку та Лисичанську. А от у Рубіжному ворог буквально віджимає оселі в людей.

Більшість окупованих міст і досі без інтернету. Мобільний зв'язок - ледь жевріє. Ворог боїться, що місцеві здаватимуть його позиції Збройним силам України.

Це кадри бавовни в окупованому Шахтарську. Там напередодні палали залізничні цистерни із бензином.

На Донеччині точаться важкі бої. Найтяжча ситуація на Бахмутському напрямку. У це місто ворог вчепився залізними щелепами.

Бахмут під невпинним вогнем. Та кожна спроба захопити місто закінчується фіаско.

За минулу добу ворог обстріляв 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені. Були й спроби наступу.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

У деокупованих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи.

До Святогірська та Лиману поступово повертаються блага цивілізації.

Допомагаємо розвозити гуманітарну допомогу, супроводжуємо кошти, поштові автомобілі та поштальйонів, які розвозять людям пенсію.

Руслан Осипенко, керівник Поліції Донеччини:

У місті Святогірську працює поліцейська станція, яка відкрита 24/7, працює на постійній основі. Постійно приходять місцеві, з питаннями, із заявами. Дуже багато заяв майнового характеру.

Місцеві кажуть: вірили, що рашистів виженуть. І чекали. Тож нині разом із захисниками та правоохоронцями налагоджують побут.

Сніжана, завідувач гуманітарного складу:

Дружньо. Дружньо, розумієте? Я вважаю, що в нас хороші стосунки між громадянами та поліцією.

Напередодні правоохоронці разом із волонтерами врятували двох осиротілих дітей. На їхнє подвір'я прилетів і розірвався ворожий снаряд.

Толя был во дворе, прилетела мина во двор и всех убила. И Толю убило. Полголовы нету.

Артем Медєнцев, дільничний офіцер Краматорського РУП Донецької обл.:

О шостій ранку це відбулося. Прилетів снаряд з граду. Батько був на вулиці… вот он лежит.

9-річний Андрій та Оля - їй 10 - дивом уціліли. Діти перебували в хаті.

Ігор Угнівенко, керівник відділення поліції м. Лиман:

Місцеві мешканці їх прихистили. Сьогодні зранку разом із волонтерами ми цих діток забрали. Зараз знайшли їхніх родичів.

Мне страшно. Я боюсь, что меня заберут! - Оля! Оля, я же только что показывал. Мы с дядей с твоим созванивались! (хлопчик) - Она боится, что ее отправят в детский дом.

Евакуація з Донеччини триває …

Ігор Угнівенко, керівник відділення поліції м. Лиман:

Находять заявки. Разом із поліцейськими… Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Виїжджаємо, забираємо з гарячих точок, доставляємо на безпечну територію України.