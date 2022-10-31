Гендиректор британської фінансової технологічної компанії Revolut Микола Сторонський, який посідає 16-те місце у рейтингу Forbes російських мільярдерів, відмовився від російського громадянства. Про це представник Revolt повідомив британському The Telegraph.

У жовтні Україна ввела санкції проти батька Миколи Сторонського, який обіймає посаду гендиректора АТ "Газпром промгаз". За даними Forbes, Сторонський відмовився від російського громадянства до встановлення Києвом санкцій проти батька.

У 2015 році Сторонський разом з українцем Владом Яценко заснував компанію Revolut. Микола Сторонський відкрито виступає проти вторгнення росії в Україну.

Сторонський - четвертий бізнесмен з топу Forbes російських мільярдерів, який відмовився від громадянства росії після початку "спецоперації" зі знищення українців. Раніше у жовтні від російського паспорта відмовився IT-інвестор Юрій Мільнер.