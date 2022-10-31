Мільярдер Сторонський відмовився від громадянства росії [ Редагувати ]
Гендиректор британської фінансової технологічної компанії Revolut Микола Сторонський, який посідає 16-те місце у рейтингу Forbes російських мільярдерів, відмовився від російського громадянства. Про це представник Revolt повідомив британському The Telegraph.
У жовтні Україна ввела санкції проти батька Миколи Сторонського, який обіймає посаду гендиректора АТ "Газпром промгаз". За даними Forbes, Сторонський відмовився від російського громадянства до встановлення Києвом санкцій проти батька.
У 2015 році Сторонський разом з українцем Владом Яценко заснував компанію Revolut. Микола Сторонський відкрито виступає проти вторгнення росії в Україну.
Сторонський - четвертий бізнесмен з топу Forbes російських мільярдерів, який відмовився від громадянства росії після початку "спецоперації" зі знищення українців. Раніше у жовтні від російського паспорта відмовився IT-інвестор Юрій Мільнер.
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