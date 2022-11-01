Надсучасний безпілотник вітчизняного виробництва - "Лелека-100". Свою ефективність та точність він уже показав на фронті. 300 пташок успішно допомагають нашим захисникам нищити ворога. Та ці ластівки будуть і на "озброєнні" в патрульної поліції. Які завдання виконуватимуть - дивіться далі.

Не більше 10 хвилин патрульним поліцейським знадобилось, аби зібрати вже свою ластівку, а точніше вітчизняний безпілотник "Лелека-100". Тепер вона буде їхніми очима.

Кирило, патрульний поліцейський:

Якщо евакуація - ми дивимося найкращі шляхи відходу. Якщо гумконвой, то підхід до позначеного місця, якщо це евакуація, то це теж супроводження. В першу чергу безпека руху, безпека патрульної поліції й завдяки тому, що у нього інструкція підходяща для нашої роботи - для старту, для посадки. Це все удобство використання.

Характеристики цього безпілотника вражають, кажуть патрульні. Дальність польоту 200 кілометрів, радіус зв'язку до п'ятдесяти, має дві камери - одна для денної зйомки, інша - нічної, оснащена тепловізором. І чи не головна перевага - 25-кратний зум.

Це якість спостереження, ми маємо придивитися, що воно. Ми літаемо на висотах вище 700 метрів, 700-1300 метрів, щоб кут спостереження був вищим, а щоб придивитися нам потрібен зум.

Від початку повномасштабного російського вторгнення - цими безпілотниками, оснащували передусім аеророзвідку. Вже 300 "Лелек" допомагають нашим захисникам на фронті. Та тепер удосконалене програмне забезпечення буде при нагоді й під час виконання інших завдань - супровід гуманітарних місій та затримання можливих диверсантів.

Кирило Заплотний, представник компанії-виробника:

Ми маємо функцію захвата цілі та супроводу її. Якщо нас зацікавив транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше навантаження спроможне захопити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Тобто якщо зловмисники намагаються поїхати, ми можемо супроводжувати їх аж до чотирьох годин в повітрі.

Цю "Лелеку", вартістю у понад 140 тисяч гривень, придбав для патрульних благодійний фонд.

Люба Шипович, представник благодійного фонду:

Окрім військових задач, є важливі гуманітарні місії - супровід евакуації населення, це рятувальні операції після прильотів. Тому такі комплекси безпілотні з великою дальністю польотів вони важливі не лише для військових, а для рятувальників та поліції.

Благодійники вже ведуть перемови щодо постачання ще одного безпілотника для потреб цивільного захисту.