У Луганській області ЗСУ щодня звільняють по 500 метрів території. Незабаром від Генштабу ЗСУ можна чекати на добрі новини. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він наголосив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Адже ворог встиг підготуватися. Однак невдовзі ми почуємо від Генерального штабу хороші новини.