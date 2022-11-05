"На Луганщині сили ЗСУ звільняють по 500 метрів щодня" - Гайдай [ Редагувати ]
У Луганській області ЗСУ щодня звільняють по 500 метрів території. Незабаром від Генштабу ЗСУ можна чекати на добрі новини. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Він наголосив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Адже ворог встиг підготуватися. Однак невдовзі ми почуємо від Генерального штабу хороші новини.
Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих. Так, це не військові. Вони погано підготовлені. Але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває. Втрати є. Тому не треба забувати, якою ціною звільняють території. Новини хороші є. Може. , не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня.
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