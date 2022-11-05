У Луганській області внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Про це заявили родичі мобілізованих і один з військових, який вижив, пише "Верстка".

Сотні ворогів ліквідовано.

Окупанта Олексія Агафонова, який залишився живим після обстрілу ЗСУ, розповів, що понад 500 людей з його батальйону було вбито.

Так, він зазначив, що спочатку командир обіцяв відправити їх до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали вступити до лав "територіальної оборони". Але в ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали "окопуватися і утримувати лінію оборони".

Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл - артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли всі почалося, офіцери одразу втекли.У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу знаходили коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта - все.

Він також зазначив, що у цьому районі Луганської області, де він потрапив під обстріл, було розбито щонайменше ще один батальйон.

По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані.

Агафонов розповів, що у Сватове звозять велику кількість мобілізованих з рф для того, щоб "закривати проломи в обороні". За його словами, українські війська вже зачистили всю територію, де були росіяни, яких мобілізували.

Також інформацію про велику кількість загиблих окупантів підтверджують і дружини військових, які вижили.

Дружина військового, який потрапив під обстріл ЗСУ, Людмила Чорних розповіла:

Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги.

При цьому у росії родичі мобілізованих у суботу, 5 листопада, зібралися біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм інформацію про близьких.