Євро подорожчав ще на 35 копійок: офіційний курс валют [ Редагувати ]
У понеділок, 7 листопада, офіційний курс гривні щодо євро знизився на 35 копійок. Стосовно долара США національна валюта залишилася на тому самому рівні. Про це повідомляє Нацбанк України.
Офіційний курс валют
Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.
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