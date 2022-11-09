Бої за Бахмут: окупанти поновили штурм міста і знищують його артилерією та авіацією [ Редагувати ]
Бої за Бахмут. Окупанти поновили штурм міста і знищують його артилерією та авіацією. На околицях точаться важкі бої, каже воєнкор Станіслав Кухарчук. Його ексклюзивний репортаж з пекельного Бахмута – далі.
Стас Кухарчук – кореспондент:
Вибух, панорама, канонада в Бахмуті не змовкає цілодобово. Рашистам вдалося підійти впритул до міста і зараз їхня артилерія просто розбирає житлові квартали на друзки.
У деяких районах вже не залишилось жодної вцілілої будівлі, а для місцевих колись затишне і охайне містечко перетворилось на справжнє пекло. Через постійні обстріли на Бахмутському цвинтарі щодня більшає могил. Комунальники, які ще залишились в місті не встигають копати ями, тільки за останні два місяці вони поховали майже сотню людей.
От сегодня женщину хоронили - она зашла в горотдел, у нее отец умер, в горотдел попало, то ее прямо в сердце осколком, и каждый день така фигня, каждый день, а с Забахмутки вообще не выносят, через раз, чути вибухи.
Артилерійські та авіаційні удари рашисти завдають абсолютно хаотично. Через це руйнування - в різних частинах міста. Але зайти в Бахмут росіянам все одно не вдається … їх б'ють ще на підступах.
Так працює дивізіон наших протитанкістів. Хлопці полюють не тільки на панцерники, а й на машини забезпечення. Та на відміну від росіян хлопці навмання не стріляють …
Олег - військовослужбовець ЗСУ:
Мы стреляем, если видишь цель - стреляешь, цели не видишь - не работаешь, все просто.
Утім працювати доводиться не тільки по техніці, а й по ворожій піхоті. Росіяни знову поновили штурми Бахмута, а значить наших піхотинців знову треба прикривати.
Олександр - військовослужбовець ЗСУ:
Вибух, так, вони вчора з вечора полізли - ідуть і ідуть. Допомагаємо піхоті скажем отбить.
Самохідна установка - симбіоз стоміліметрової протитанкової гармати "Рапіра" та легкоброньованого транспортера. Її протитанкісти зробили самотужки в польових умовах спеціально, аби підтримувати піхоту.
Маріуполець Іван - навідник самохідки. Він, ще коли був цивільним, пройшов окупацію, а коли зміг з неї вирватись - одразу пішов до війська. У нього мрія визволити рідне місто від окупантів. Іван впевнений - арт-установка в цьому допоможе.
Іван - військовослужбовець ЗСУ:
Кучність, все начебто не змінилось, як воно стріляло, так і стріляє. Приїхав, став і стріляєш, а там треба щось прикопати, щось пересунути ну зручніше.
А це ще одне шасі для наступної саморобної арт-системи. Російський ленд-ліз, жартують бійці. Командно-штабну машину московити кинули, бо вона просто застрягла в болоті. Нашим хлопцям вона дісталась абсолютно неушкодженою.
За кілька днів машина пройде обслуговування і вирушить на передній край поблизу Бахмута допомагати очищати українську землю від свої колишніх власників.
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