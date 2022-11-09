Бої за Бахмут. Окупанти поновили штурм міста і знищують його артилерією та авіацією. На околицях точаться важкі бої, каже воєнкор Станіслав Кухарчук. Його ексклюзивний репортаж з пекельного Бахмута – далі.

Стас Кухарчук – кореспондент:

Вибух, панорама, канонада в Бахмуті не змовкає цілодобово. Рашистам вдалося підійти впритул до міста і зараз їхня артилерія просто розбирає житлові квартали на друзки.

У деяких районах вже не залишилось жодної вцілілої будівлі, а для місцевих колись затишне і охайне містечко перетворилось на справжнє пекло. Через постійні обстріли на Бахмутському цвинтарі щодня більшає могил. Комунальники, які ще залишились в місті не встигають копати ями, тільки за останні два місяці вони поховали майже сотню людей.

От сегодня женщину хоронили - она зашла в горотдел, у нее отец умер, в горотдел попало, то ее прямо в сердце осколком, и каждый день така фигня, каждый день, а с Забахмутки вообще не выносят, через раз, чути вибухи.

Артилерійські та авіаційні удари рашисти завдають абсолютно хаотично. Через це руйнування - в різних частинах міста. Але зайти в Бахмут росіянам все одно не вдається … їх б'ють ще на підступах.

Так працює дивізіон наших протитанкістів. Хлопці полюють не тільки на панцерники, а й на машини забезпечення. Та на відміну від росіян хлопці навмання не стріляють …

Олег - військовослужбовець ЗСУ:

Мы стреляем, если видишь цель - стреляешь, цели не видишь - не работаешь, все просто.

Утім працювати доводиться не тільки по техніці, а й по ворожій піхоті. Росіяни знову поновили штурми Бахмута, а значить наших піхотинців знову треба прикривати.

Олександр - військовослужбовець ЗСУ:

Вибух, так, вони вчора з вечора полізли - ідуть і ідуть. Допомагаємо піхоті скажем отбить.

Самохідна установка - симбіоз стоміліметрової протитанкової гармати "Рапіра" та легкоброньованого транспортера. Її протитанкісти зробили самотужки в польових умовах спеціально, аби підтримувати піхоту.

Маріуполець Іван - навідник самохідки. Він, ще коли був цивільним, пройшов окупацію, а коли зміг з неї вирватись - одразу пішов до війська. У нього мрія визволити рідне місто від окупантів. Іван впевнений - арт-установка в цьому допоможе.

Іван - військовослужбовець ЗСУ:

Кучність, все начебто не змінилось, як воно стріляло, так і стріляє. Приїхав, став і стріляєш, а там треба щось прикопати, щось пересунути ну зручніше.

А це ще одне шасі для наступної саморобної арт-системи. Російський ленд-ліз, жартують бійці. Командно-штабну машину московити кинули, бо вона просто застрягла в болоті. Нашим хлопцям вона дісталась абсолютно неушкодженою.

За кілька днів машина пройде обслуговування і вирушить на передній край поблизу Бахмута допомагати очищати українську землю від свої колишніх власників.