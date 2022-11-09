І завершуємо цю інформаційну годину - нашою новою рубрикою. "Ти маєш знати, як вижити." У першому випуску Руслан Смєщук розкаже, що робити, коли окупанти пошкодили водогін. І питна вода в дефіциті. Практичні поради для вас далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вітаю вас. Моє ім'я - Руслан Смєщук, і я воєнкор. Щонайменше третину свого часу я працюю на фронті. Тож часто живу в зоні бойових дій, іноді - як зараз кажуть, біля нуля, на лінії зіткнення. І сьогодні ми поговоримо про найважливіший, мабуть, ресурс для виживання - воду.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вода, чи скоріше її нестача - на війні перетворюються на проблему, а часто - як це було в Маріуполі - на справжню гуманітарну катастрофу і трагедію. Без водогону - джерел питної води в місті зазвичай дуже і дуже мало. Тому, навіть якщо війна не торкнулася вашого міста, вже зараз усе одно - дізнайтеся, чи є поблизу джерела питної води. Перш за все, струмки. Бо міські бювети здебільшого працюють за допомогою електронасосів - і покладатися на них не варто. Також дізнайтеся чи згадайте - які джерела технічної води є поряд. Пожежні і прості ставки, відкриті водойми та річки.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Мабуть, найголовніша та найефективніша порада - створіть постійний запас на кілька тижнів. Із розрахунку не менше двох-трьох літрів на людину на добу. Якщо у вас є тварини, не забудьте і про них. Найкраще для цього брати бутильовану воду - бо вона оброблена і герметично запакована, тож може зберігатися кілька років. Якщо змогли купити стільки води немає, наберіть питну воду у чисту пластикову тару під вінця, і зберігайте у приміщенні, щоб вона не перетворилася на кригу. Якщо така вода простоїть більше тижня - краще не пити її сиру. Про знезараження я розповім далі. А ще я попросив поділитися практичним досвідом мою колегу - Катерину Ерську.

Привет, я в Мариуполе - вот водонапорная башня - одна из достопримечательностей города. Мариуполь без света, воды, несколько дней назад отключили газ. Здесь совершенно нет связи.

Вона пережила облогу та окупацію Маріуполя, і про практичне виживання - знає багато, і знає із власного - досвіду.

Катерина Єрська, переселенка:

Я виїхала з Маріуполя з таким маленьким рюкзаком, і це була моя тривожна валізка.

Відтоді ця валізка завжди із Катериною. А головне - її досвід.

Катерина Єрська, переселенка:

Я твердо впевнена - цивільним немає чого робити в зоні бойових дій. І за першої можливості треба їхати. Тому що цивільні - це додаткове навантаження на лікарів, на лікарні. Тому що лікарі повинні допомагати пораненим захисникам - а не займатися цивільними. Які переживають за своє майно, квартиру, машину чи там корову і бояться виїхати. Нічого абсолютно нічого не може бути коштовнішим за ваше життя.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Але як пережити перші - найважчі дні? Як вижити, доки ще не можеш евакуюватися? Моя особиста думка і досвід - виживання в місті, це не стільки про ваші особисті навички рівня спецназівця, а про комунікацію і кооперацію з іншими. Якщо ви бачите, що ситуація загострюється і вам потрібно щоденно боротися за те, щоб знайти питну воду, краще виїхати у безпечніше місце. Обов'язково спілкуйтеся із сусідами, обʼєднуйтесь. Дізнавайтесь інформацію про роботу місцевих адміністрацій та екстрених служб - навіть на лінії фронту вони часто працюють буквально під обстрілами. Гуртом виживати легше. Далі поради на екстрені випадки, до яких, повторююсь, краще себе не доводити і за можливості - рятуватися у більш безпечне місце.

Руслан Смещук, кореспондент:

Що робити, якщо інших варіантів нема - і все ж таки доводиться вживати технічну воду? Треба розуміти, що така вода несе, чи може нести в собі дві загрози. Перше - це біологічна. Вода з водогону чи відкритих водойм - небезпечна бактеріями. Найкращий та універсальний варіант її знезараження - кип'ятіння. Десять хвилин.

Руслан Смещук, кореспондент:

Якщо можливості прокипʼятити воду немає, її можна знезаразити розчином йоду, або марганцівкою, якщо у вас, звісно, нема протипоказань щодо цих речовин. Від 10 до 20 крапель розчину йоду чи один-два грами марганцівки на один літр води - зважаючи на ступень забрудненості. Далі дайте воді постояти півгодини - і пийте, не торкаючись осаду.

Це якщо у вас нема медичних протипоказань щодо цих речовин. Також продаються різноманітні спеціальні таблетки знезараження. Якщо у вас є можливість їх придбати, купіть і дотримуйтеся інструкції на препараті.

Руслан Смещук, кореспондент:

Є ще одна небезпека - це хімічне забруднення. Тут варіантів, на жаль, не дуже багато.

Частково може допомогти активоване вугілля - від п'яти таблеток на літр води. Їх потрібно помістити в марлю і кинути у воду. Теж десь на півгодини. Ще один варіант - пропустити воду через побутовий фільтр - вони продаються у великих магазинах і я категорично раджу прибати такий, якщо у вас його ще немає. Але - повторююся - це екстраординарні варіанти - таку воду пити постійно не можна!. Це смертельно небезпечно в умовах населеного пункту, що знаходиться у зоні активних бойових дій. Повторююсь - смертельно небезпечно!

Адже якщо ви отримаєте отруєння чи розлад - можете залишитись з хворобою сам на сам. Допомоги від лікарів - можна не дочекатися.

Катерина Єрська, переселенка:

Що стосується якихось заходів із знезараження води, я наполегливо рекомендую людям, які вперше з цим зіткнулися, не експериментувати на собі. Тому що краще перетепіти - і отримати якесь зневоднення, чим попити якусь незрозумілу воду і отримати отруєння чи розлад і лікуватися. Тому що ліків може не бути. Кожен повинен розуміти, що він може не отримати лікарської допомоги, допомоги рятувальників. І він сам-на-сам, як у фільмі про виживання у фільмі про постапокаліпсис .

Те ж стосується води з опадів. Сніг, його збирати легше, або дощ - цю воду краще акумулювати за допомогою великих ємностей - як варіант, зроблених із пластикової плівки. Або прямо з ливневих труб на будинках. А далі - біологічне та хімічне знезараження. І ще раз наголошую - це випадки екстраординарні. Бережіть себе, піклуйтесь про навколишніх, допомагайте одне одному - і будьте живі та здорові.

Руслан Смєщук, кореспондент: