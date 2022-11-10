росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом з міста.
Про це повідомляє видання "Мост".
Місцеві жителі повідомляють, що росіяни вже підірвали у Херсоні котельні, телевежу та об’єкт обленерго.
Окрім цього, у місті зберігаються проблеми зі зв’язком. Так, повідомляється, що зв'язок є лише поблизу Антонівського мосту.
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