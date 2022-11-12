Чимало людей не можуть всидіти вдома. Вони збираються на площах, обговорюють новини і святкують визволення. Про вільний Херсон - матеріал Ірини Баглай.

11 листопада. День звільнення Херсона. Збройні сили України не можуть проїхати по вулицях міста, бо кожен хоче обійняти визволителів. І голос зривають від щирого – "Дякую".

Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА:

Вітаю вас з центра Херсонщини, ви бачите, який настрій у людей, як вони зустрічають ЗСУ, як зустрічають вони українську владу. Я дуже щасливий, що я сьогодні тут в цей історичний день. Я дякую ЗСУ, я дякую президенту за довіру, за можливість виконувати роботу в такому славетному місті-герої, Слава Україні!

Майже 9 місяців в російській окупації. У місті від 300-тисячного населення залишалося не більше третини. За ці місяці російські військові полювали на людей: викрадали їх та катували.

Олег Батурін, журналіст:

Поки ця територія залишалася в окупації, люди відмовлялися говорити про це публічно, зараз вже люди починають говорити про це вголос. росіяни влаштовували свої катівні в Херсоні, в Береславі.

Селяни з Благодатного на Херсонщині зустрічають перших іноземних журналістів. Знімальна група міжнародної агенції "Рейтер" зайшла у поселення майже слідом за воїнами ЗСУ. Кадри зі звільненої української землі заполонили ефір західних медіа. Ось журналіст британського телеканалу "Скай ньюз" - у прямому ефірі обіймається з жителями на околиці Херсона.

- Неймовірна мить. Ми на околиці Херсона, нас супроводжують військові. -Здрастє, здрастє. - Як бачите, люди в повній ейфорії. - Дякуємо вам.

Зараз у Херсоні та звільнених селах працюють правоохоронці. Вони вже зафіксували близько чотирьохсот воєнних злочинів. Встановили місця катівень. Тікаючи, російські військові щільно замінували все місто. Та підірвали комунікації. І телевізійну вежу. Хоча ще відучора в Херсоні і області відновили мовлення - українське телебачення і радіо.

Олег Батурін, журналіст:

В Береславі і поряд окупанти знищили лінії електромереж, високовольтний коридор підірвали, але люди з цих населенних пунктів виходять на звʼязок, люди приходять на певні точки, щоб подзвонити рідним, дізнатися новини.

Світло, звʼязок, харчі, допомогу - все це наші люди у Херсоні тепер зможуть отримати - запевняє керманич області.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА:

Пане президенте, згідно вашого доручення доповідаю: до міста прибули і приступили до виконання обовʼязків військова адміністрація Херсонщини, військова адміністрація Херсона, Херсонського району, також приступила до виконання службових обовʼязків Нацполіція та СБУ. ДСНС проводить заходи з розмінування, займаємось поверненням міста до звичайного життя.

Утеча російських підрозділів на лівий берег - це логічний фінал саме завдяки влучним точковим ударам нашої артилерії, зокрема, знекровлення окупаційних військ у Чорнобаївці.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Тільки-но сили оборони пошкодили логістичні маршрути, що зʼєднують лівий та правий берег Дніпра - відповідно росіяни позбавились можливості логістичних поставок складових, які є потребами російського війська, саме тому те рішення, яке було прийнято генералом суровікіним і затверджено генералом шойгу, воно є раціональним абсолютно з військової точки зору.

Але під жест доброї волі потрапили не всі росіяни.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Достеменно відомо що десантно-штурмові підрозділи росіяни вивели всі, а що стосується мотострілецьких підрозділів, в тому числі гвардійських, там є питання так само є і питання щодо чмобиків, які знаходились в арєргардних підрозділах, тобто прикривали відхід основних сил.

10 тисяч - саме стільки російських військових може нині залишатися на правому березі, переодягнених у цивільне, вони ховаються, де можуть. Тому військові нині пильно відстежуть - хто свій, хто - чужий. І ось уже перші полонені.

Олег Батурін, журналіст:

Їхня евакуація була дуже погано організована, мʼяко кажучи через те, зараз на території Херсона зі звільнених населених пунктів правобережжя області, поки що не пропускають цивільне населення, я знаю багато людей, які вчора готові були виїжджати, але ризики залишаються.

А разом із піхотою та мобілізованими російські офіцери покидали і бойову техніку. Шлях в один бік. Відступаючи на лівий берег, росіяни перерізали всі надводні шляхи для себе. Підірвали 5 мостів у Херсонській області.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Путінські генерали розуміють, що тими ресурсами навіть з урахуванням мобілізації, неможливо ані захопити Одеську область, ані вийти до Придністровсько-дністровської республіки, тому очевидно, що вони палять мости для того, щоб спинити український контрнаступ.

Але чи це допоможе? Так у Новій Каховці зрадники України, не розпаковуючи речі, тікають далі.

Олег Батурін, журналіст:

Величезна паніка зараз колаборантів на Лівобережжі. При чому, вони тікають не лише з Нової Каховки, яка максимально близько до звільнених територій Беріславського району і з Голої Пристані, з Каховки люди розповідають про їхній виїзд, що цілими пачками помітніші такі колаборанти, директори самопроголошені шкіл, ті,хто допомогав організовувати псевдореферендум, вони всі намагаються зараз виїхати хто в Генічеськ, але багато хто з них тікає в Крим і намагається прорватися на територію росії.

Та нині, прогнозують експерти, Херсон може опинитися під щильним артилерійським вогнем ворога. Адже основні сили зосереджені нині на лівому березі. Та нескорений Херсон готовий до атак росіян. Чи можна перемогти тих, хто попри смертельну небезпеку в окупації зберіг синьо-жовтий прапор, ба більше, готовий подавати нашим військовим трофейні набої.