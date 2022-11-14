Турецька поліція затримала 46 осіб, причетних до організації теракту в центрі Стамбула. Зокрема, за словами міністра внутрішніх справ країни, під варту взяли головну підозрювану, яка власноруч здетонувала вибухівку на головній туристичній вулиці.

Нагадаю, жертвами недільного вибуху стали шестеро людей, постраждала - 81. Детальніше про ситуацію в місті після першого за багато років теракту розкаже Марини Біленька.

Вечір неділі. Десятки людей без поспіху гуляють центром міста. Лунає вибух.

Бомба спрацювала на популярній туристичній вулиці Істікляль, вздовж якої розташовані десятки крамниць та ресторанів.

На цих кадрах, які ширяться соцмережами, видно людей, що лежать на бруківці. Хтось намагається надати допомогу постраждалим. Та більшість утікає геть від місця вибуху.

Вже за мить вулицю Істікляль перекрили правоохоронці. Пускали лише машини швидкої, які прибували одна за одною. Над центром Стамбула підняли гелікоптери. Влада країни обмежила громадянам доступ до соціальних мереж.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що вибух - справа рук жінки.

Фуат Октай, віцепрезидент Туреччини:

На підставі отриманої інформації, ми вважаємо, що це був теракт, який стався на цьому перехресті внаслідок підриву бомби зловмисницею.

Вона залишила вибуховий пакунок на вулиці - сама ж зникла неушкодженою. Невдовзі турецька поліція затримала підозрювану. На цих кадрах офіцер виводить її із квартири. Разом з тим під варту взяли ще 21 особу, пов'язану з організацією теракту.

Сулейман Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини:

За нашими висновками, йдеться про терористичну організацію "Робітнича партія Курдистану". Ми встановили, що вказівка щодо атаки надійшла з Сирії. Виконавиця прибула через місто Афрін.

За останніми даними, вибух бомби у центрі Стамбула забрав життя щонайменше шістьох людей. Ще понад 80 - травмовані. Президент Туреччини висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Бажаю милості Аллаха нашим братам і сестрам, які загинули в результаті вибуху на вулиці Істікляль, і швидкого одужання всім нашим пораненим. Одразу після віроломного обстрілу на місце події були направлені підрозділи наших правоохоронців та медиків, а наших поранених оперативно доправили до навколишніх лікарень.

У понеділок від ранку комунальні служби працюють на місці вибуху - намагаються прибрати нагадування про трагедію. Небайдужі почали зносити туди квіти. Цей теракт - перший за багато років у культурній столиці Туреччини.

Найактивнішими у місті терористи були зо п'ять років тому. І хоча за більшість злочинів відповідальність на себе взяли бойовики ІДІЛу, у 2016-му теракт на вулиці Істікляль, як і зараз, - організувала "Робітнича партія Курдистану".