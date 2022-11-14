"Ми просуваємося вперед", - це слова президента на головній площі Херсона. Він прибув у деокуповане місто - там сьогодні офіційно підняли державний стяг.

Володимир Зеленський привітав українських військових та подякував союзникам за підтримку. Що зараз відбувається у місті - докладніше Ярина Марків.

Херсон був, є і буде українським. Синьо-жовтий - на рідній землі.

Слава ЗСУ - героям слава.... дякуємо, дякуємо, дякуємо!

Четвертий день поспіль Україна, а надто херсонці, радіють звільненню міста після майже дев'яти місяців в окупації:

Мы ждали, знали, что вас когда нужно, так вы это все пойдете. - Без вас ми тоже б напевно ще довго йшли сюди, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в Збройні сили і в Україну!

Сьогодні у вільному українському Херсоні - президент Володимир Зеленський. У місті офіційно підняли державний cтяг.

Володимир Зеленський, президент України:

Важливо бути тут. Всі ж ризикують - військові ризикують. Ми реально повертаємось, реально підіймаємо наш прапор.

Противник покинув правий берег Херсонщини, бо збройні сили України застосували "вогневий зашморг" - добре продуману тактику стратегічного удушення, переконаний військовий експерт Петро Черник.

Петро Черник, військовий експерт:

Завдяки нашим союзником ми отримали доволі велику кількість дуже якісної ствольної артилерії, а також реактивні системи залпового вогню класу ем 142 "Хаймарс" і "Емілі". Це дозволено наносити на великих відстанях ураження у 1-у чергу по їхніх тилових складах боєприпасів, паливо-мастильних матеріалів і навіть продовольства. І противник зрозумів, що перед зимою це угруповання або буде знищене, або здасться у полон, або замерзне, тому що зима насувається.

Та попри піднесений настрій, херсонців просять бути обачними. Росіяни нашпигували мінами та розтяжками майже все.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА:

В деяких пабліках розганяється інформація відносно того, що завтра на площі свободи будуть роздавати гуманітарну допомогу. В центрі міста будуть відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу віднестися всіх громадян з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста.

Ще не перевірені вибухотехніками шляхи області - на мінах уже підірвалося кілька автівок. У Херсоні діє комендантська година, працюють правоохоронці.

Володимир Зеленський, президент України:

Слідчими вже задокументовано понад 400 воєнних злочинів. Виявляють тіла вбитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави.

Тікаючи, окупанти розікрали все: магазини, музеї, поцупили автівки, навіть тварин із зоопарку! Зруйнували інфраструктуру, підірвали комунікації.

Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

Дуже багато об'єктів критичної інфраструктури ворог залишив замінованими, тому стабілізаційні заходи тривають, враховуючи, що ворог відходячи поспіхом все ж таки міг залишити й диверсійні групи в місті, в області.

Херсон натепер закритий на в'їзд і виїзд. Попри це, гуманітарна ситуація в місті вирівнюється.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Гуманітарні вантажі, які знаходились на складах військової адміністрації зараз доставляються в місто Херсон і роздаються людям. Водопостачання в місті немає як і електрики. Тому гостро стоїть питання якраз в тому числі забезпечення питною водою, технічною водою. Також тривають роботи по відновленню енергопостачання. Енергопостачання за попередніми даними в деяких районах може з'явитися вже за тиждень, а остаточно питання, як обіцяють ДТЕК, має вирішитись за місяць.

Проблема і з опаленням - окупанти, відступаючи, підірвали Херсонську ТЕЦ. Поки постачання газу відновили в трьох сотнях осель області. А в Херсоні вчора надвечір з'явився зв'язок та інтернет, тут запрацювали два мобільні оператори, є українське теле- і радіомовлення.

Ірина Верещук, віцепрем'єр міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Це дуже важливо, зв'язку не було, ми не мали розуміння скільки тисяч залишається... коли ми говоримо скільком людям потрібна гуманітарна допомога, засоби гігієни, виплата пенсій та інше. І звичайно банки, які повернуться туди, допоможуть всі решта соцвиплати виплатити. Це Ощадбанк і ПриватБанк, вони вже готуються.

Відсьогодні херсонці за потреби можуть безкоштовно отримати лікарські засоби та пройти медогляд. Адреси роздачі гуманітарних медикаментів - бачите на екрані. Та загроза ворожих обстрілів Херсонщини залишається. Десять тисяч - саме стільки російських військових може нині залишатися на правому березі Дніпра.

Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

Ворог вже розпочинає розгортати системи реактивного залпового вогню, системи ракетного комплексу С-300, які вони використовували проти Миколаєва, зараз вони використовують проти Херсонщини. Сьогодні вночі такими ракетами була обстріляна Чорнобаївка.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Тому саме і є сьогодні заклик по можливості все ж таки на той час, поки наші Збройні сили зможуть облаштувати системи ПРО, небо над правобережною частиною Херсонщини, все ж таки по можливості евакуюватися.

Щоб записатися на евакуацію - телефонуйте на гарячу лінію ОВА. Номери - бачите на екранах. (0-800-330-951; 38-091-481-7845). А як бути тим людям, які отримали російські паспорти?

Ірина Верещук, віцепрем'єр міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Наша позиція - не всіх і не під одну гребінку. Не можна звинувачувати людей, що вони умовно підозрювані у колаборанстві через те, що вони умовно проживали на окупованій території.

Тому кожен підхід буде індивідуальний, якщо це людина умовно пенсійного віку, яка змушена була отримати хоч якусь соцдопомогу чи пенсію, звичайно ніхто карати людей не буде.

А зі зрадниками України, які обіймали адміністративні посади й пропагували ідеологію "русского міра" - розмова буде вестися відповідно до чинного законодавства.