У Запорізькій ОВА попередили про можливість повторної ракетної атаки [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти з високою ймовірністю можуть завдати повторних ударів по Запорізькій області.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.
"Друзі! Існує висока ймовірність повторної ракетної атаки противника. Зарядіть мобільні пристрої і знаходитесь поблизу укриттів. Тримайте напоготові тривожну валізку. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", - підкреслив Старух.
Також він зазначив, що всі глави громад мають забезпечити повноцінне функціонування "пунктів незламності".
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