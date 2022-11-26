Female Freedom Film Festival стартував у Чернівцях. Упродовж трьох днів там демонструватимуть фільми про війну, які знімали українські та закордонні режисерки. Синхронно такі ж заходи відбуваються у Берліні і Тбілісі.

У своїх роботах режисерки розповідають про війну, агресію, втрату домівки й і готовність жінок узятися до зброї поряд із чоловіками. Продовжить - Майя Гуменна.

Вони пліч-о-пліч із чоловіками на передовій під час виконання бойових завдань чи порятунку поранених. Українських жінок на війні дедалі більше.

Жінки на війні обов'язково мають бути, бо є жінки, які під цю справу заточені. Їх дуже мало, але заради них варто просувати ось цю ідею, що жінки мають бут рівні в правах і займати ті ж посади, що й чоловіки.

Про те, що бачили і пережили, та як нині дають відсіч російському терору жінки, розповідають художні та документальні кінострічки режисерок з України, Молдови і Грузії. Приміром, відеощоденник про Революцію Гідності і АТО - стрічка "Аліса на війні".

Коли я сказала Стефану, що їду на війну, він був в Парижі. Спочатку він був в шоці, що їду на війну. А потім - що з добровольцями "Правого сектору". Тоді російська пропаганда активно лякала ними, як кровожерливими нацистами. Але побачила я там звичайних хлопців, що з доброї волі приїхали захищати Україну.

Альона Голєва, організаторка фестивалю Female Freedom Film Festival у Чернівцях:

Вона як митець, як режисерка поїхала туди і разом з військовими, бачила різні події це все зафільмовано у її фільмі. І там є дуже цікавий момент. Коли вона спілкується з одним зі своїх друзів, який живе у мирному місті, і він не розуміє її переживань, які вона відчуває через війну, яку вона вже бачила. І коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, і як ми знаємо, на жаль, Запорізька область частина також опинилась під окупацією, Аліса приєдналась до Української добровольчої армії і зараз зі зброєю захищає Україну.

Короткометражки, документальні і художні кінострічки про російський терор одночасно демонструють у трьох країнах.

Альона Голєва, організаторка фестивалю Female Freedom Film Festival:

Всі фільми, хоч вони про різні військові і політичні конфлікти, і ці конфлікти відбуваються у різний час, але водночас оцей російський слід залишається в усіх фільмах, і це допомагає вписати події в Україні у світовий контекст. І ми дуже раді, що наші колеги в Грузії, Німеччині також зможуть говорити про події в Україні, підіймати це питання.

Окрім можливості ще раз показати, що переживають люди у різних країнах унаслідок російської агресії, кінофест порушує проблеми жінок-військових. Чернівчанка Ольга із хвилюванням прийшла на перший кінопоказ. В неї на війні - діти.

Ольга, відвідувачка кінофестивалю:

В мене невістка лежить контужена. Я сподіваюсь, що все буде добре. З самого початку побігли у четвер 24, як це сталось. І син побіг, і невістка. Вона учасниця АТО. Вона в перших рядах. І вона, і він.

Під час кінофестивалю збиратимуть кошти для організацій, які допомагають українським жінкам-військовим і ветеранкам.