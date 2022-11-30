Міни, розтяжки, гранати. Росіяни після себе залишають усе, що заборонене Женевською конвенцією. І розмінування є одним з найскладніших етапів деокупації.

В умовах постійної небезпеки працюють сапери, електрики, а також і волонтери, які першими везуть на визволену територію гуманітарну допомогу. У Чернівцях для них провели спеціальні навчання.

З Іванною ми зустрічаємося на вулиці. Вона, як і всі волонтери, постійно кудись біжить, і багато розмовляє телефоном. Ця скромна і тендітна дівчина врятувала вже не одне життя. Евакуйовувала людей з-під обстрілів навесні цього року.

Іванна, волонтерка:

Як волонтери ми допомагали вивозити дітей з дитячих будинків, а також ми вивозили людей похилого віку з геріатричних пансіонатів. Було лячно, бо коли ми виїздили зі Слов'янська, в Барвінковому був обстріл, це була стресова ситуація, але українці - це такі люди, які можуть мобілізуватися. Я думаю, нас всіх оберігає любов до України і віра в перемогу.

Для Іванни та інших волонтерів рятувальники організували спеціальні навчання - як розрізняти вибухонебезпечні предмети, як надавати першу медичну допомогу, і головне як зберегти життя в умовах війни. Піротехніки кажуть, росіяни після свого відступу залишають пастки. Міни, гранати та розтяжки можуть ховати навіть у побутових речах.

Сергій Логвіненко, начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернівецькій обл.:

Знайшли повербанк, під'єднали, почали заряджати, тільки вставляєте провід у телефон і воно підривається. Дуже багато пасток. Любі якісь підозрілі предмети не треба трогати, не пересувати.

Водіям же, котрі везуть гуманітарну допомогу на звільнені території, рятувальники радять рухатися лише асфальтованими дорогами.

Сергій Логвіненко, начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернівецькій обл.:

Дуже багато випадків, коли люди підриваються на власних транспортних засобах і дуже багато працівників комунальних підприємств також з'їжджають на обочини і попадаються на протитанкові міни і люди там помирають. Зараз там сніг, нічого не видно, якщо ви не бачите тропу, куди ходять люди, краще туди не йти.

А ось це заборонена міна ПФМ-1 або як її ще називають "пелюсток". Саме такими росіяни начиняють касетні снаряди. Тікаючи, ворог всипав ними майже все після себе.

Сергій Логвіненко, начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернівецькій обл.:

Їх не побачиш під снігом, можуть бути моменти, коли йдеш по лісу, а їх дуже багато розкидано, натрапити на цю міну і лишитися калікою.

Піротехніки нагадують - не чіпати підозрілих предметів, рухатися лише витоптаними стежками і ні кроку вбік. Також важливо не користуватися біля такої знахідки засобами радіозв'язку чи мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух. З безпечного місця обов'язково повідомте чергові служби ДСНС про знахідку. Дотримання цих правил може врятувати життя.