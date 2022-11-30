Розмінувати Україну. Державний департамент США оголосив про виділення понад 90-та мільйонів доларів на наступний рік на підготовку українських фахівців. Завдання амбітне: створити понад сто команд, які почнуть розмінування вже звільнених територій. В перспективі ж вони мають очистити від небезпечних залишків бойових дій всю територію країни. Всі деталі дізнався наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Сконцентрувавшись на обстрілах, блекаутах, виживанні взимку, всі ми, схоже, відволіклися від ще однієї масштабної проблеми. Того, наскільки багато мін та нерозірваних боєприпасів залишається в українській землі. Які потрібні зусилля, і скільки часу знадобиться, щоб це все знешкодити. Держдеп США (а саме в його структурі працює підрозділ, який допомагає по всьому світу допомагає країнам-партнеркам у розмінуванні) вже зараз, не очікуючи закінчення війни, почав програму для України.

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Це величезна проблема. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну - і сільська місцевість, і територія країни в цілому просто "всіяні" величезною кількістю боєприпасів, які не розірвалися - мін і саморобних вибухових пристроїв. За оцінками уряду України, смертоносні прилади розкидані приблизно на 26% території. І вони можуть завдавати шкоди людям ще багато років! Частина проблеми також полягає в тому, що принаймні десята частина сільськогосподарських угідь також небезпечні. І це впливає на продовольчу безпеку українців і світу.

Офіс, який очолює моя співрозмовниця, діє у Держдепі із 93-го року. І за цей час тут працювали із сотнею країн, виділили більше 4-х із половиною мільярдів допомоги саме на розмінування. Ірак, Сирія; далеке Зімбабве - і ближча до нас Боснія…

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Торік у Боснії завершився наш проект "зони, вільні від мін", і це дозволило звільнити 6 мільйонів квадратних метрів території, щоб люди могли безпечно повертатися додому, водити дітей до школи та вести свій бізнес.

Але найважливіший пріоритет для нас зараз - це робота з Україною, зокрема, налагодження безпеки інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися до своїх домівок, задля економічного відновлення. І, звісно, для мене дуже важливо переконатися, що дітям безпечно перебувати в країні.

В Україні небезпечною зоною є практично будь-яке місце, куди діставали російські ракетні удари. А також територія на Сході, де проблеми почалися після вторгнення 2014 року. Дуже хвилює те, що ви просто не знаєте, де ще може бути замінована територія. Але потенційно небезпечними є всі ділянки, де міг бути завданий ракетний удар, де могли бути російські сили.

Щоб розібратися із цим убивчим спадком війни, Держдеп виділяє 91 з половиною мільйон доларів на розмінування України - тільки на 2023-й рік. Розуміючи, що попереду величезна робота, яка може розтягнутися на роки, що це лише перший крок. Але він є найважливішим, адже дозволить навчити і сформувати групи саперів. Для цього Штати обладнають в Україні тренувальний центр.

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Ми сподіваємося розгорнути приблизно сотню додаткових груп розмінування по всій країні. А потім розраховуємо навчити й екіпірувати співробітників українських державних структур, щоб допомогти їм вийти на вищий рівень і надати їм додаткове обладнання, яке дозволить зробити більше розмінувань по всій країні. Все навчання відбуватиметься в Україні. Ми зараз працюємо з українським урядом, щоб визначити, де буде розташований навчальний центр. І це дозволить співробітникам різних структур приходити - і вчитися. І перше, що потрібно зробити, це дослідити - яка саме територія є небезпечною. Ретельно оглянути територію, опитати місцевих. Ну от у вас, наприклад, є поле. Тут можуть бути міни і нерозірвані боєприпаси? Ви бачили спалахи від ударів ракет? Є певна специфіка - як діставати міни з-під землі… Але одне з найважливіших, що ми робимо, - це інформуємо людей про ризики щодо вибухів. Натепер, на цьому етапі розв'язаної Росією війни проти України, ми вже навчили 18-ть мільйонів людей! Надали інформацію про вибухові ризики, готували їх до більш безпечного повернення додому; щоб вони мали розуміння - а що взагалі може лежати під землею.

Складність ще і в тому, що часто із знешкодженням нерозірваних мін і боєприпасів не можна зволікати. Що довше вони залишатимуться в грунті, то більше іржавітимуть, тим небезпечніше буде. Тому американці і вирішили - почати хоча б на тих територіях, де вже немає бойових дій. Повністю очистити їх, а коли дозволить ситуація на фронті - просуватися із розмінуванням далі .

Карен Чандлер, директорка Офісу із вилучення та знищення зброї Держдепартаменту США:

Наразі наші зусилля зосереджені у Київській області. Також ми починаємо переїжджати і до Харкова - уряд дав нам на це дозвіл. Щойно території стають безпечнішими - наші оператори можуть виходити та працювати. Ми хочемо негайно почати очищення цих територій, щоб люди могли почуватися безпечніше. А далі робота триватиме. І залежно від того, як українські війська просуватимуться вперед і звільнятимуть більше своєї землі, ми зможемо заходити на нові території.

Сто команд саперів, про які каже Карен - це від 600-700-т до тисячі фахівців, яких підготують американці. І це насправді багато. Так, у Держдепі визнають - із цією проблемою і Україна, і світ розбиратимуться навіть не роками - десятиліттями! Аналогічний проект, який США проводили в Боснії, звільнив усю територію від мін лише через 25 років (!!!) після підписання мирної угоди. Але починати треба. Зараз. І працювати - скільки б це не потребувало грошей і часу. До моменту, поки останній снаряд, ракету або міну не приберуть з української землі.