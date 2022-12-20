В Євросоюзі сьогодні ухвалили рішення - не купувати газ дорожче ніж 180 євро за мегават-годину. Таким чином в Брюсселі хочуть придушити спекуляції на ринку, які виникли після перебоїв з постачанням російського газу.

Цінова стеля стосуватиметься не лише російського блакитного палива, а усього, що торгується на європейському ринку загалом. Чому ця угода важлива і як до неї йшли - розкаже Олена Абрамович.

Узгодити "цінову стелю на газ" - хай би там що. Таке рішення ухвалили лідери країн Євросоюзу на саміті минулого тижня. І дали відповідне завдання своїм міністрам енергетики, які зібрались у Брюсселі в понеділок. Остання їхня Рада перед Різдвом з важливою для усіх ціллю - зупинити шалене зростання вартості газу, спричинене Росією.

Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики:

Якщо нам вдасться досягти цих рішень, це означатиме дуже успішну відповідь міністрів енергетики на чинну енергетичну кризу, зпробить нас сильнішими, більш стійкими та менш залежними від російського природного газу.

Підігрівати світові ціни на газ Росія почала ще до початку повномасштабного вторгненя, скорочуючи постачання. Якщо влітку 2021-го ціна на нідерландській біржі трималась не вище 45 євро за мегават-годину, то за кілька місяців - у жовтні - вже підскочила до 115. В березні - ще удвічі - до 227-ми. А в серпні на кілька днів сягнула піку - 340 євро за мегават-годину. Так ринок реагував на навмисні скорочення постачань, ремонти чи перекриття російської труби. Тож в Брюсселі вирішили - треба встановити цінову стелю, вище якої ніхто не купуватиме газ: жоден - ні російський, ні будь-якого іншого походження. Питанням останнього засідання стало: якою саме має бути ця гранична ціна.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Єврокомісія в якийсь момент пропонувала 275 євро. Деякі з прихильників обмеження говорять про 100. Тож цифри все ще доволі різняться.

Агнес Паньє-Рунашер, міністерка енергетики Франції:

На обговорення винесена пропозиція у 188 євро. Франція зазначала, що нам буде комфортно з діапазоном цін від 260 до 200 євро, тож запропонований Радою ЄС діапазон цін фактично майже збігається з нашим баченням.

За обережніший підхід - без радикальних урізань, виступала Німеччина, Нідерланди, Австрія, Угорщина. Натомість Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з обмеженням ціни нижче 200 євро. Переговори вели вісім годин. І під вечір міністри вийшли з новиною - компроміс знайшли, граничну ціну - затвердили.

Йозеф Сікала, міністр промисловості і торгівлі Чехії:

Ми затвердили тимчасовий, ефективний і реалістичний механізм, який захистить громадян та бізнеси від надмірних цін на газ. Водночас він включає запобіжні заходи, які забезпечать конкурентноспроможінсть та привабливість єропейського ринку для постачальників газу. Як він працюватиме: перше - механізм вступатиме в дію, якщо ціна на нідерландській біржі перевищуватиме 180 євро за мегават три дні поспіль.

Друга умова - різниця між ціною на нідерландській біржі та глобальному ринку перевищуватиме 35 євро. Іншими словами, в Брюсселі вирішили спостерігати, що відбувається на світових ринках. Якщо ціна ростиме лише в ЄС - то це не що інше, ніж спекуляції. І її знижуватимуть штучно. Чи спрацює така схема на користь Євросоюзу - поки певності нема.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Серед побоювань, які висловлюють деякі експерти, та й країни - гранична ціна на газ може просто відштовхнути продавців газу, і вони знайдуть покупців де-інде. Та в Єврокомісії запевняють - мають на озброєнні час. Бо для цієї зими газу у сховищах вистачить. І зараз завдання - купувати не надто дорогий газ уже для наступної зими. Дію схеми оцінюватимуть щомісяця. І якщо помітять, що темпи закупівель падають через дефіцит газу, тобто небажання трейдерів продавати за дешево - граничну ціну скасують.

Механізм має вступити в силу з лютого наступного року. Якщо схема спрацює, це означатиме, що ЄС добре справляється без російського газу, адже його частка на європейському наразі становить не більше 9%, а ще рік тому це було 40%. Позитивною нова цінова політика є і для України - адже Київ теж залежний від європейських цін на газ. І що вони нижчі, тим краще для нашого бізнесу і споживачів також.