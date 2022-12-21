Лише у перший тиждень після запровадження стелі ціни на російську нафту її експорт скоротився на 54%. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні розрахунки, зроблені на основі даних про пересування танкерів.

За тиждень експорт "чорного золота" впав майже на 1,86 млн барелів на добу і становив 1,6 млн барелів на добу.

Частково падіння пояснюється технічними роботами у порту Приморськ на Балтійському морі, однак обсяги перевезень впали і в інших портах. Зокрема, у порту Находка на Далекому Сході бракує суден: як писав Bloomberg, компанії не направляють їх туди через побоювання санкцій.

Агентство наголошує, що до розрахунків поставок за тиждень слід ставитися з обережністю, оскільки це дуже короткий термін, і на тривалій часовій дистанції показники можуть змінитися. Але розрахунки Bloomberg показують, що експорт за чотири тижні також знизився.

Стеля ціни на російську нафту, яку західні країни погодили на початку грудня, встановлена на рівні $60 за барель. Її регулярно переглядатимуть. За задумом, вона має бути принаймні на 5% нижчою, ніж вартість російської нафти на світових ринках.

Російська влада не раз заявляла, що не постачатиме нафту до країн, які підтримали запровадження цінової стелі. У кремлі вже підготували проект заходів у відповідь, але офіційно вони поки не оприлюднені.

Опитані Financial Times фахівці прогнозували, що в перші місяці після запровадження цінової стелі росії не вистачатиме суден для перевезення нафти, що знизить її експорт. На їхню думку, ситуація може погіршитися у лютому, коли набуде чинності ембарго ЄС на морські постачання нафтопродуктів з росії.

Раніше повідомлялося, що росія закупила понад 100 застарілих танкерів для перевезення нафти.