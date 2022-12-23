На Сумщині тероборона знищала російську ДРГ - ОВА [ Редагувати ]
У Сумській області бійці Територіальної оборони знищила російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), яка перетнула кордон поблизу села Високе. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ.
Після короткого бою, втрати ворога - мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат.
Російські війська майже щодня обстрілюють прикордонні райони Сумщини. За минулу добу ворог завдав 54 удари по Білопільській, Хотінський та Зноб-Новгородській громадам.
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