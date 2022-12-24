Медсестри, санітарки, і навіть хірурги тут усі вони - кухарі

Волонтери у білих халатах! Медики у Чернівцях, у час коли не приймають пацієнтів - роблять тушонку для захисників. За дев'ять місяців відправили на передову вже понад 30 тисяч півлітрових банок так званої "каші по-буковинськи". І виробництво не зупиняють.

На імпровізованій кухні побувала Ольга Лучек.

Робоча зміна у поліклініці ще не розпочалася, а отже є час попрацювати на цій імпровізованій кухні. Медсестри, санітарки, і навіть хірурги... А тут усі вони - кухарі.

Лілія Никифоряк, медсестра хірургічного відділення КНП "Міська поліклініка №1":

Розкладаємо м'ясо по баночках, потім закидаємо гарнір з овочами.

Тут є автоклав, холодильник, кухонне начиння. Усе для приготування тушонки.

Роман Павлунішин, завідувач хірургічного відділення міської поліклініки:

Ми всі ці баночки загружаємо у автоклав, сюди лізе 42-45 банок, після загрузки цього автоклава заливаємо його повністю водою, закриваємо герметично, накачуємо тиск. Чотири атмосфери - це є робочий тиск для того щоби тушонка зварилася.

Собівартість однієї банки - приблизно 70 гривень. Гроші на продукти медпрацівники збирають самі, іноді донатять пацієнти.

Надія Чокалюк, старша медсестра хірургічного відділення міської поліклініки:

Гречка зажарена цибулею і морквою, підсолена звичайно до смаку і розкладаємо в баночки до м'яса.

За день тут готують до півтори сотні порцій ось таких гарнірів із м'ясом. Загалом працівники поліклініки вже відправили на фронт понад 30 тисяч банок! Нещодавню партію надіслали захисникам Бахмута. Кожен слоїк перед відправленням обгортають цупкою плівкою, щоб не побилися. Зверху - приклеюють авторську етикетку зі словами українських поетів і письменників.

Марія Мельничук, в.о. директорки міської поліклініки:

Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішити визволять. Це Павло Тичина.

Після роботи на кухні - час повертатися до пацієнтів. Роман Павлунішин 14 років працює хірургом. На додаткове навантаження та втому не скаржиться. Розуміє - зараз кожен українець як може мусить допомагати нашим бійцям.

Роман Павлунішин, завідувач хірургічного відділення міської поліклініки:

Це є моя робота, основна робота, то скажемо так волонтерська робота, то треба робити, і то треба робити. Ми мусимо працювати, там хлопці працюють, вони в мокрих землянках сплять, у холоді, без світла, ми мусимо дбати про них, якщо гарні тили, то буде гарне військо.

Ситий воїн - сильний воїн! На підтвердження цієї прописної істини - ось ці кадри з передової. Як вдячність лікарям від наших захисників за смачні подарунки з тилу.