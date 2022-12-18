У Харківській області на міні підірвався рятувальник [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області. Постраждалий знаходиться у лікарні.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, інцидент стався у селі Гракове в Чугуївському районі.
"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - зазначив Синєгубов.
Він додав, що з вересня піротехніки знищили у Харківській області 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.
по темі
Завтра, 18 грудня, в Україні буде морозна погода. Проте у більшості регіонів без істотних опадів
У Херсоні сьогодні вдень, 17 грудня, знову чути гучні вибухи. За повідомленнями в соціальних мережах, місто знову зазнало обстрілу окупантів
У квартирі багатоповерхівки, яка розташована під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика
В деокупованому Ізюмі (Харківська область) планується перейменувати 22 вулиці в місті. Попередні назви вже узгодила місцева топонімічна комісія
Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів