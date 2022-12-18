Шукали корів: на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на російській міні (фото) [ Редагувати ]
У селі Довгеньке Харківської області двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на міні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, двоє жителів села Довгеньке на Ізюмщині пішли по худобу, яка загубилась. Однак додому так і не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, які розпочали пошуки з використанням дрону.
18 грудня чоловіків знайшли мертвими. Як виявилось, вони підірвались на міні, залишеній окупантами.
Напередодні стало відомо, що рятувальник підірвався на ворожій міні у селі Гракове в Чугуївському районі.
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