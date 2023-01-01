Саме пісня піднімає бойовий дух українців у боротьбі за свободу.

Війна без докору сумління забирає у народу все найкраще: впевненість у завтрашньому дні, любов, дитинство. І часто у людей залишається лише надія та улюблена музика. Яка може стати зброєю. Бо ж саме пісня піднімає бойовий дух українців у боротьбі за свободу. Карина Вакарєва зібрала добірку пісень, що стали символом стійкості українського народу. Її матеріал - далі.

Українські пісні зі столітньою історією.

Ой у лузі червона калина, похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

Та ті, яким ще немає року.

Стефанія, мамо, мамо, Стефанія.

Розквітає поле, а вона сивіє.

Пісні, які співають наші діти в укриттях під час повітряних тривог.

Покажем, що ми браття козацького роду.

Та увесь світ.

Обійми мене, обійми мене, обійми.

Так лагідно і не пускай.

Музика, що зараз підкорює тренди Ютуба.

Ну а поки будем бить вас за Азов і Бучу,

За Дні, за Дніпро і кручі.

За Ірпінь, який ти мучив,

За ла, за лани квітучі.

Та звучить з вуст кожного українця.

Горить, палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить, палає і іще спалахує,

Руский корабль іди "гей-гей"!

Війна - згуртувала українців. Ми воюємо, донатимо, волонтеримо та робимо все можливе, щоб вистояти та зберегти нашу свободу. А надихає на боротьбу - спів, що звучить звідусіль - на фронті під ворожими обстрілами.Та в тилу.

Геть з України, москаль некрасівий! Геть з України, геть, геть!

І не дивно, бо ж недарма українці - найспівучіша нація у світі.

Ой у лузі, червона калина, похилилася.

Чогось наша славна Україна зажурилася.

"Ой у лузі червона калина". Українська стрілецька пісня, створена понад століття тому. Вона набула шаленої популярності з початком російської агресії і стала справді народною. Бувалу славу хіта відродив фронтмен українського гурту "Бумбокс" - Андрій Хливнюк. Саме з його легкої руки в Україні почалася справжня "калиноманія".

Навіть якщо ви жодного разу не чули наступний трек повністю - впевнена, що вам знайомий цей семпл.

Доброго вечора, ми з України.

Цей звук став вірусним від початку повномасштабної війни. Цю фразу вже знають у всьому світі. Саме так вітається голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

А користувачі Тік-току часто супроводжують ним відео про сильних українських воїнів.

А пам'ятаєте, як ми всі разом сиділи перед екранами наших гаджетів і вболівали за Україну на Євробаченні?

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія..

Пісня гурту "Калуш Оркестра", що став переможцем на пісенному конкурсі - насамперед про маму. У ній немає жодного слова про війну. Але все ж таки вона стала ще одним символом співучої нації. А маму Стефанію тепер сприймають як праобраз українських жінок, які в умовах війни залишаються незламними і захищають своїх дітей.

КилимМен, учасник гурту Kalush Orchestra:

Якщо в наших трендах, там Епл Мюзік, Ютуб, Спотіфай, є російська музика, то це, так сказати, культурна окупація нашої країни. І для того, щоб вигнати цю музику нам не потрібен ніякий ленд-ліз, все в наших руках.

Схоже, це розуміє і співак Макс Барських. Його україномовний хіт - написаний в перший тиждень війни - одразу відгукнувся у серцях українців.

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

А репер Ярмак оновив свою легендарну пісню "22", яку він презентував у лютому 14-го. Нова композиція отримала назву "Моя країна". У кліпі виконавець використав болючі кадри розбитих українських міст - Маріуполя, Ірпеня, Бородянки та Бучі.

Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів

Щоб душу нашу вбити в вас нема таких калібрів

Смерть і горе - ваша віра, ви пухлина цього світу

Ми вбиваєм злого звіра, щоб жили у мирі діти

Вона та, хто чорта поховає в домовині

Ще у світі гордо скажуть - (Джонсонюк) Слава Україні!

Моя країна не впаде на коліна…

Впізнали, хто у кліпі Ярмака каже "Слава Україні"? Це британський екс-прем'єр та справжній друг України - Борис Джонсон. Своєю щирістю та харизматичністю він так полюбився українцям, що про нього склали не одну пісню.

Народна творчість під час війни по-справжньому розквітла. Зокрема, у соцмережах активно шириться пісня про турецький безпілотник.

Прийшли окупанти до нас в Україну,

Форма новенька, воєнні машини,

Та трохи поплавився їх інвентар - Байрактар.

Байрактар!

Ну і як без чотирилапої зірки? Я про собаку Патрона. Пухнастий сапер б'є всі рекорди за популярністю. Один із символів війни, до речі, теж має власний трек.

Пес Патрон, пес Патрон,

Таких нам треба батальйон.

Пес Патрон, пес Патрон,

Рішучіший, ніж Макрон.

Але особливо щемливими є ліричні пісні. Трек "Рідні мої" реп-виконавиці Альони Альони у дуеті з Джеррі Хейл - вийшов напередодні Великодня 22го року. І став справжнім символом роз'єднаних війною сімей. І хоч пісня створювалася ще до повномасштабного вторгнення росії, після релізу її слова набули зовсім іншого значення.

Рідні мої, рідні мої

Я знаю, чекаєте в гості

Я вам обіцяла весною

Очима моргнула - а вже руда осінь

Рідні мої, рідні мої

Я бачу, як вужчає коло

Тепер уже менше стільців

Стоїть біля столу святкового.

Alyona Alyona, українська реп-співачка:

Українці дійсно відкрили серце для української музики. Вони стали її шукати і намагатися заповнювати свої пустоти, які утворилися після того, коли люди видалили російську музику і перестали її слухати.

Пісню про рідний дім написав і Павло Зібров.

Павло Зібров, народний артист України:

Я так хочу додому, я так хочу додому,

ці слова заповітні на вустах у мільйонів.

Там, де все так знайомо,

де ми завжди потрібні.

Я так хочу додому,

обійняти всіх рідних.

Артист каже - музика не може бути поза політикою. У воюючій країні кожен має працювати на перемогу.

Павло Зібров, народний артист України:

Да, я за віком трошки не підхожу, щоб тримати автомат чи кулемет і бігати. Але я можу своїм словом, своїм співом, своєю постаттю прийти до людей, підняти дух, вселити надію, зарядити, тому що заряду в мене багато.

Славетна українська поетеса Леся Українка говорила – "щоб не плакать, я сміялась". Українці у нинішніх реаліях, щоб не плакати - співають. Бо пісня - це кордон і зброя проти окупанта.

КилимМен, учасник гурту Kalush Orchestra: