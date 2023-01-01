За новорічну добу українські вогнеборці ліквідували 155 пожеж, з яких 60% сталося у житловому секторі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Переважні причини займання, як зазначають самі рятувальники, - це необережне поводження з вогнем. При цьому на новорічних пожежах загинули четверо людей, шестеро - дістали травми та опіки. Випадки загибелі людей зафіксовано у Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській і Чернівецькій областях.

У Києві вдалося запобігти трагедії та врятувати чоловіка 1965 р. н. та жінку 1935 р. н. з квартири на другому поверсі багатоповерхівки у Дарницькому районі з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння". Потерпілих передали медикам для подальшої госпіталізації.

Окрім того, зафіксовані випадки отруєння чадним газом через несправність опалювального та газового обладнання.

Так, 31 грудня до ДСНС надійшла інформація, що у селі Горенка Київської області в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом через несправності газового котла постраждало п'ятеро осіб, з них двое дітей (2012 та 2017 р. н.) Усіх госпіталізовано до лікарні. Цього ж дня о 09:50 у смт Борова Київської області в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання загинуло 2 особи.

Як вказують у Службі, наразі на чергуванні в Україні знаходиться понад 7 тисяч рятувальників та близько 2700 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.