У Дніпропетровській області збили ворожий БПЛА [ Редагувати ]
У Кам'янському Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляється у Telegram-каналі мера міста Андрія Білоруса.
У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження. Відповідні служби вже працюють.
по темі
росія планує отримати від Ірану чергову партію дронів-камікадзе Shahed-136 найближчим часом. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні
У неділю, 1 січня, в Дніпропетровській області пролунали вибухи
Вранці 29 грудня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 69 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
У четвер, 29 грудня, під час масованої атаки росіян на Україну у столиці спрацювало ППО