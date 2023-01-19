росія, ймовірно, збирається відправити на фронт в Україну свої новітні танки Т-14 "Армата". Про це повідомляє у своєму зведенні Міністерство оборони Великої Британії.

Наприкінці грудня 2022 року ці танки зняли на одному з полігонів на півдні росії, де тренуються російські військові перед відправленням в Україну. Незадовго перед тим про плани відправити "Армату" в Україну писали провладні ЗМІ. Чи були вже до середини січня Т-14 відправлені в Україну, невідомо.

Британці вважають, що відправлення Т-14 в Україні, ймовірно, буде пов'язане з високим ризиком для росії. Розробка "Армати" тривала 11 років та супроводжувалася затримками та труднощами з їхнім виробництвом.

Відправлення в зону бойових дій Т-14 вимагатиме адаптації логістичних ланцюжків, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

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У Міноборони Британії, що росія може розгорнути Т-14 насамперед з пропагандистською метою, адже таких танків виробляють буквально одиниці, а командири недостатньо знайомі з "Арматою", щоб довіряти їй у бою.

Танк нового покоління Т-14 "Армата" вперше був показаний публіці у Москві в 2015 році на параді на честь Дня Перемоги. Тоді "Армата" заглохла під час генеральної репетиції параду навпроти Мавзолею на Червоній площі.

У грудні 2021 року "Ростех" оголосив про запуск серійного виробництва танка "Армата". До початку серійного випуску в міноборони рф заявили про контракт на постачання приблизно 130 танків Т-14 та Т-15 на платформі "Армата".

Виробництвом Т-14 займається "Уралвагонзавод". У 2016 році підприємство оцінювало вартість серійного Т-14 у 250 млн рублів за одиницю.

Відмінні риси Т-14 - порожня вежа, яка дозволяє всьому екіпажу перебувати в броньованому корпусі танка, і 152 мм гармата.

Раніше у Китаї висміяли супертанк росії "Армата".