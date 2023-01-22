Коли настане вирішальний момент у війні: в ГУР спрогнозували терміни [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Вирішальний момент у війні України з російською агресією стане ця весна та початок літа.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.ee.
"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - заявив в Скібіцький.
При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - сказав Скібіцький.
Втім, на уточнююче питання журналіста, яка ймовірність, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував "не заглядати так далеко".
"Ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується", - додав Скібіцький.
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