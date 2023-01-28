В ЗСУ розповіли, навіщо армія рф використовує гумові танки на полі бою [ Редагувати ]
Збройні сили України завдавали ударів по хибним позиціям, а не по справжнім бойовим машинам.
Про це повідомляє начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону.
"Таким чином вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій ми наносили удари по таким хибним позиціям", - йдеться у заяві.
Єрін додав, що вартість одного танку та одного макета неспівставні. І також це один зі способів введення оману, створення ілюзії посилення якогось окремого напрямку і неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки.
"Але всі ці моменти відслідковувалися і ми були готові, що будуть саме такі дії", - заявив Єрін.
по темі
Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, щоб підприємство продовжувало працювати
Чи правда, що повістки зараз роздають просто на вулиці? Кого можуть призвати? Про права і обовʼязки чоловіків призовного віку у воєнний час розповість Михайло Манилюк.
У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер
Збройні сили України знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку