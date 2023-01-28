Збройні сили України завдавали ударів по хибним позиціям, а не по справжнім бойовим машинам.

Про це повідомляє начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону.

"Таким чином вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій ми наносили удари по таким хибним позиціям", - йдеться у заяві.

Єрін додав, що вартість одного танку та одного макета неспівставні. І також це один зі способів введення оману, створення ілюзії посилення якогось окремого напрямку і неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки.

"Але всі ці моменти відслідковувалися і ми були готові, що будуть саме такі дії", - заявив Єрін.