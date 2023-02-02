Німеччина збудує "багатошаровий" протиракетний щит [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Уряд Німеччини має намір створити "багатошаровий" протиракетний щит, який складатиметься з кількох систем ППО різного виробництва.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами джерел, на новий комплекс буде витрачено близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T, також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot.
За даними джерел агентства, перспективний протиракетний щит захищатиме Німеччину та сусідні країни. Прес-секретар Міноборони Німеччини підтвердила лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.
по темі
Вранці 26 січня армія держави-терориста рф здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Вранці 26 січня російські окупанти випустили по Києву майже 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація
У четвер, 26 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95
У четвер, 26 січня, рф атакує Україну ракетами
рф почала застосовувати ракети, які називають ракетами "терористичної загрози". Один із прикладів - зруйнований житловий будинок у Дніпрі. У нього поцілили ракетою Х-22.