Фортеця Бахмут зруйнована, спаплюжена, але досі незламна. Надлюдськими зусиллями українських вояків місто тримається.

Після кількох днів відносної тиші росіяни знову поновили штурм Бахмута. Атакують і в лоб, і з флангів. Та попри численну перевагу наші хлопці дають відсіч. Наша знімальна група - Станіслав Кухарчук та В'ячеслав Ромодан, кажуть успіхи росіян доволі сумнівні - через невдачі кремлівські генерали лютують і посилають на забій нові й нові хвилі піхоти. Що зараз відбувається в Бахмуті - дивіться далі.

Колись гостинний і затишний Бахмут тепер зустрічає лише руїнами та пострілами. Швидко, намагаючись оминати широкі вулиці, Юрій везе нас на свої позиції. Шлях до них небезпечний - зараз у місті росіяни прострілюють все.

От тут ця дорога, я ж кажу - пристріляна, чому я ниряю, там ПТУРи стріляють.

Дорогою ми робимо помилку - зупиняємось на центральній площі, аби відзняти наслідки обстрілів … Та як виявилось, російські танки б'ють сюди прямою наводкою.

Проте місцевим жителям все байдуже - до вибухів і пострілів люди вже давно звикли. Тут ще досі залишається до півтори тисячі місцевих, і їх здається не жахають навіть вуличні бої, які вже зав'язуються у східних районах міста.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ну от, як чуєте, бої за Бахмут почали точитися ще з більшою силою, стрілецькі бої чути навіть тут, у центрі міста - росіяни намагаються зайти, перейти через річку Бахмутку, але їм це не вдається …я не знаю, якими неймовірними зусиллями нашим хлопцям вдається стримувати цю навалу.

Розрахунок цього легкого міномета майже не відпочиває - задача хлопців зупиняти ворожу піхоту. А вона штурмує наші позиції цілодобово - хвиля за хвилею. Юрій каже - попри шалений тиск здавати Бахмут не можна, хоча і втримати його досить важко.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

В них перевага у всьому - і в силі живій, і в арті, і танки. Тримаємось, а що нам робити, лапки ми складати не будемо.

Бої в Бахмуті - важкі й кровопролитні. Місто не тільки прострілюється, а й наскрізь проглядається росіянами - безпілотники буквально роями шниряють у повітрі. Тому всі роботи з оборони та пересування - проводяться максимально швидко.

Здається, що ворожа артилерія тут не змовкає ні на хвилину. Коли роздивитися цілі заважає погода, росіяни б'ють навмання. В цей будинок московити поклали одразу два снаряди, його власник згорів живцем у власній оселі…

Когось поранило? - Да …сосед … - А де він знаходиться? - Пішли, я покажу.

Важкі поранення отримав сусід загиблого, коли побіг рятувати товариша. Уламками Андрію відірвало кисть та перебило ногу. Аби не бійці 93 бригади, чоловік просто б стік кров'ю.

Вона в тебе зламана… - Та знаю …нє…нє смогу, убери… - Так, забираю.

Хлопцям вдалось зупинити кровотечу та надати домедичну допомогу, але справжньою проблемою стала евакуація пораненого. Ризикуючи життям військові медики все ж змогли прорватись до будинку…і вивезли Андрія та його стареньку маму.

Утім звірства росіяни вчиняють навіть зі своїми співвітчизниками. Ці шокуючі кадри випадково зафільмував наш безпілотник. На них росіяни затягують пораненого за сарай і добивають сокирами.

Кувалда …нє смотрите, что они делают - рубают их топорами, загасите их, я прошу б**.

Підрозділ Івана, який і зняв це відео, досі не може оговтатись від побаченого. Боєць каже, від вагнерівців нічого іншого чекати й не потрібно…

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Коли вони, зеки, попадають в Україну - вони вже списані, тобто ніхто їх в росію назад вивозить не буде. Його закатували, землею присипали …знаєте - немає тіла, немає діла.

А тіл росіян на підступах до Бахмута вже чимало. Та попри шалені втрати московити не полишають намірів взяти місто... за будь-яку ціну.