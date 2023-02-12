У Туреччині внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, загинули понад 29 тисяч людей.

Про це повідомляє Gazete Duvar.

"Станом на 15.55 29 605 людей загинули внаслідок землетрусів", - заявили в Управлінні боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) при уряді Туреччини.

При цьому повідомляється, що 147 934 особи, які постраждали внаслідок стихійного лиха, були евакуйовані в інші провінції.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель. У Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.