Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині неймовірно зросла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Туреччині внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, загинули понад 29 тисяч людей.
Про це повідомляє Gazete Duvar.
"Станом на 15.55 29 605 людей загинули внаслідок землетрусів", - заявили в Управлінні боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) при уряді Туреччини.
При цьому повідомляється, що 147 934 особи, які постраждали внаслідок стихійного лиха, були евакуйовані в інші провінції.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель. У Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.
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Поранених майже в чотири рази більше. І цифри неостаточні. Рятувальна операція триває.
В результаті землетрусів у Туреччині та Сирії кількість загиблих вже перевищила 25 тисяч
Після потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався у Туреччині 6 лютого, у південно-східній частині країни Кахраманмараш утворився багатокілометровий розлом.
У Туреччині руйнівний землетрус, який стався 6 лютого, забрав життя 20 тисяч людей
Також дуже багато людей постраждали
У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється