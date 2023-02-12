Кулеба про бойові літаки для України: я не чув критичних контраргументів [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Під час нещодавньої поїздки українського президента Володимира Зеленського за кордон, жодна з країн, які він відвідав не надала критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
За словами Кулеби, для отримання винищувачів, ще треба проробити багато роботи, проте жоден з українських партнерів наразі не надав критичних контраргументів проти цього.
"Ані в Лондоні, ані в Парижі, ані в Брюсселі, а не бачив якихось критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки", - наголосив міністр.
по темі
У неділю ввечері, 12 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
Росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе
У неділю ввечері, 12 лютого, російські військові знову запустили іранські дрони для атаки території України
В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій
У суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів