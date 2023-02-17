Євросоюз заморозив активи росіян на 21,5 млрд євро [ Редагувати ]
Влада ЄС заморозила активи російських підсанкційних фізичних та юридичних осіб на 21,5 млрд євро. Про це повідомляє єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на спільній з генпрокурором України Андрієм Костіним пресконференції в Брюсселі.
Наразі ми вже заморозили 21,5 мільярда євро російських компаній та олігархів.
За словами єврокомісара, Євросоюз шукає способи передачі заморожених коштів Україні. 15 лютого Євросоюз оголосив про створення робочої групи щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки відновлення України.
Навесні минулого року Євросоюз заморозив майже $300 млрд з $640 млрд золотовалютних резервів Центробанку рф. Єврокомісія хоче легалізувати конфіскацію заморожених активів. У жовтні Єврорада доручила Єврокомісії підготувати варіанти, як можна передати заморожені російські активи на відновлення України.
Влада України та ЄС неодноразово пропонувала використовувати їх для відновлення України після закінчення військових дій. Київ також домагається ухвалення в ООН резолюції про відшкодування росією збитків.
У листопаді 2022 року юристи Євросоюзу почали опрацьовувати механізм передачі Україні заморожених активів Центробанку рф.
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