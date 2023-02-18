Це лише один із випадків, коли наші бійці, поборовши страх, вчиняють героїчні вчинки.

Вчинок справжнього чоловіка! Герой наступного сюжету - новачок у військовій справі, молодший сержант Ігор Левченко. На Харківщині - врятував екіпаж свого танку. За мужність під час битви отримав звання Героя України. У сюжеті, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення, розповімо деталі цієї історії.

Свої бойові машини професійні танкісти жартома називають "ведмедиками". Броньовані звірі у боях зазвичай використовують для силової підтримки піхоти. А тому для ворога ці "ведмеді" - мішень номер один.

Валерія Грода, кореспондентка Військового телебачення України:

Цей мішка брав участь у боях за звільнення Харківщини. Під Гусарівкою російські війська намагались знищити його. Одне з чотирьох пострілів з РПГ потрапило у трак, проте танк не лише витримав, але і вийшов з поля бою і продовжує звільняти українські землі. Про деталі того дня ми дізналися у командира танка, Героя України Ігоря Левченка.

Ця історія сталася у червні. Того дня танки йшли вперед, їхніми цілями були ворожі укріплення та бронетехніка. Під час одного з таких виходів - у машину Ігоря влучила ворожий снаряд.

Ігор Левченко, військовослужбовець Збройних сил України:

Виїжджали 3 рази мінялися. 4 танка - ті двоє отработали, ми двоє отработали. На третій раз виїхали, отработали, перше РПГ було в праву сторону, в динаміку попали і від цього попадання у механіка вибив АЗР на зв'язок, механік не чув.

Далі події розвивалися швидко - згадує хлопець. Він розумів: якщо залишатися на місці - екіпаж і танк приречені! Під щільним вогнем противника Ігор виліз із машини.

Ігор Левченко, військовослужбовець Збройних сил України:

А потім помітив, як метрів десь ну 200 було посадки, до лісополоси, там де були кацапи, і побачив, як встає тінь, лупанув з РПГ і впав, коли він вставав, я туди пару очередей, ну три магазини отпоров в ту посадку. Після трьох магазинів вже перестали летіть РПГ і все.

Було страшно - зізнається танкіст. Утім боявся тоді не за себе.

Ігор Левченко, військовослужбовець Збройних сил України:

Не хотів потєрять екіпаж, то есть, я за них отвічав, я командир, у них є дома сім'ї, є в кожного і перед тим, як виїжджав в бой, я пообіцяв, що повернемся всі.

За проявлену під час бою мужність, найвищу державну нагороду "Герой України" - Ігор Левченко отримав із рук Президента.

Дії підлеглого командир Ігоря - з професійної точки зору - оцінює на "четвірочку". Втім визнає - як людина, боєць відпрацював на відмінно!

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Він все-таки позволив деяким снарядам з РПГ по собі попасти. А так, те, що він розстріляв, і з автомата розстріляв, і виліз з танку, щоб достучаться до свого механіка-водія, то не кожен би так зміг, я вам так скажу.

Це лише один із випадків, коли наші бійці, поборовши страх, вчиняють героїчні вчинки. Втім кожен такий подвиг неодмінно наближає нас до звільнення всіх окупованих ворогом територій.